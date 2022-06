Luto en TV Azteca: Tras 36 años en Televisa, actriz sufre trágica muerte y filtran fuerte noticia

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien ha estado 36 años trabajando en Televisa, llega al programa Ventaneando de TV Azteca y habla de la muerte de su expareja, quien falleció en 2015 a causa del cáncer de huesos. Se trata de Maribel Guardia, quien se divorció del cantante Joan Sebastian (y padre de su hijo Julián) en 1996. La actriz habló de la herencia del intérprete de Secreto de amor y comentó en exclusiva si hay conflictos tantos como se dice.

Como se recordará, la costarricense debutó en Televisa en 1986 en la telenovela Seducción y desde entonces ha actuado en otros melodramas como Serafín, Tú y yo, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida. Ahora que no existen exclusividades y un artista puede hablar para otra empresa, Maribel dio una entrevista exclusiva para Ventaneando, en la que se vistió de luto y recordó a su fallecido exesposo y a la pelea que hay entre sus hijos y sobrinos por la herencia.

Maribel afirmó que no existe ningún conflicto entre los coherederos a excepción de Juliana Figueroa, quien desde Texas ha detenido la repartición de la herencia al impugnar el juicio de sucesión intestamentaria que se realiza en México y que a 7 años de la muerte del cantautor no ha podido finiquitarse. "Ha sido un camino largo y eso a pesar de que los hijos han estado de acuerdo en todo a excepción de Juliana, que es quien lo ha parado un poquito. Ahí van, es un camino arduo y difícil", compartió.

La herencia que les deja el papá es el amor y creo que lo más importante... Julián me dice: 'Mamá, lo que me importa es trabajar y salir adelante y si algo queda bienvenido sea y si no también'", destapó sobre la herencia.