"Ridícula la abuela": Filtran íntimo VIDEO de Anette Cuburu con nuevo galán; es 19 años menor

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora de TV Azteca Anette Cuburu nuevamente está dando de qué hablar en las redes sociales debido a que ha estado circulando un comprometedor video en el que ella aparece en pleno momento romántico con su nuevo galán, quien es 19 años menor. Como se recordará, la estrella mexicana tiene tiempo sin presentar a su pareja luego de un difícil proceso de divorcio.

Hace unos años la exintegrante del programa Hoy confesó públicamente que su exesposo Alejandro Benítez, quien es padre de sus tres hijos, la mandó vetar de todas las televisoras luego de su separación pues en ese entonces él era un poderoso ejecutivo de Televisa. La 'Güera' tuvo que pasar años alejada de la televisión y de cualquier otro medio de entretenimiento pues nadie la podía contratar, hasta que en el Ajusco decidieron volver a confiar en ella.

Yo estuve vetada de todas las televisoras, de las que me digas, de teatro, de donde yo me parara. Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos... perdí mucha fe en la gente, es increíble", relató entre lágrimas.