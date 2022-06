¿Se divorcia? Galilea Montijo sale del clóset en vivo y admite amorío con una mujer en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Galilea Montijo dejó boquiabiertos a todos en el foro de Netas Divinas con una tremenda confesión en medio de rumores de que estaría separada de su esposo. La tapatía se sinceró y salió del clóset en pleno programa. Sí, la presentadora de Televisa, quien ya en el pasado había enfrentado rumores de que había tenido un supuesto amorío lésbico estando casada, se declaró heteroflexible luego de 10 años de matrimonio con Fernando Reina.

Como se recordará, hace unos meses empezó a circular el rumor de que Gali tuvo un presunto amorío a escondidas con su excompañera de Hoy Maca Carriedo, quien es abiertamente lesbiana. Incluso, señalaron que ambas se escondían en los camerinos de la televisora y que ese supuesto amorío era un secreto a voces. Ambas negaron estas versiones y Montijo se molestó porque la señalaban se haberle sido infiel al padre de su hijo, afirmando que ella no tenía problema con la orientación sexual.

Yo no tengo ningún problema con los géneros, si a las mujeres le gustan las mujeres, a hombres los hombres, si son bi, en la vida que cada quien sea feliz como quiera amarse, yo no tengo problema con eso. Tengo problema con que soy una mujer casada. Lo que se diga ahí sí me duele", dijo entonces.

Maca Carriedo y Galilea Montijo

En la emisión de este miércoles 23 de junio, las conductoras de Netas Divinas (Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún) hablaban de las 'Netas íntimas' cuando Gali fue cuestionada sobre si se podría enamorar de una mujer en medio de rumores de que vive separada de su esposo desde hace varias semanas. La respuesta de la conductora impactó a todas pues confesó que sí se vería teniendo un romance con una mujer.

"Sí... pues porque... ¿que a gusto no? Claro que sí. Ahorita no, pero ¿por qué no? Y de cuatro también. Hay una parte donde sí creo que hombres y mujeres tenemos esta parte masculina y femenina y que cuando naces te dicen: '¿eres mujer? te casarás con un hombre y ¿eres hombre? te casarás con una mujer'. Yo sí creo, ¿por qué no? Creo que sí (soy heteroflexible)", admitió al aire. ¿Así confirma que sí hay problemas con su esposo?

Hasta ahora se desconoce si la conductora sí está separada de su marido, pero el político no habría asistido a su fiesta de cumpleaños, lleva meses sin publicar en redes sociales (desde que Galilea se vio involucrada en fuertes escándalos) y además la conductora ha evitado hablar del tema. No obstante, serán solo ellos quienes puedan confirmar sí habrá divorcio o si todo se trata de especulaciones.

Fuente: Tribuna