Shock en Televisa: Esposa de Pablo Lyle habla por primera vez de su 'divorcio': "Tengo 3 años sin él"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego que desde hace semanas surgieran rumores de que Pablo Lyle, quien lleva más de 3 años retenido en Estados Unidos luego de que en 2019 fuera acusado de homicidio involuntario, y su esposa Ana Araujo habían finalizado su matrimonio tras más de 10 años juntos, la joven empresaria por fin rompe el silencio y responde a las especulaciones con un tajante y certero mensaje.

La vendedora de postres oriunda de Mazatlán, Sinaloa, fue captada en un evento público al que se dieron cita varios medios de comunicación como reporteros del programa Venga la Alegría. Ante las cámaras y micrófonos, la pareja del exgalán de Televisa en primer lugar resaltó que está consciente de que ella no es la única mujer que ha tenido que sacar adelante sola a su familia y se mostró feliz por lo que ha logrado hasta el momento.

Estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país; te quedas como cabeza de familia y no queda otra más que chambearle, me han abierto las puertas, la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas; sin duda seguimos esperando".

Fuente: Instagram @anaaraujof

Acto seguido, la prensa cuestionó a Ana sobre si es verdad que ya decidió pedirle el divorcio a Lyle, quien es conocido por haber participado en telenovelas como Por siempre mi amor, La sombra del pasado, Una familia con suerte y Mi adorable maldición. Hay que recordar que hace unos meses salieron a la luz unas imágenes en donde ella aparece con el exfutbolista Marc Crosas, con quien se dice le habría sido infiel al actor mexicano.

En ese momento se manejaron dos versiones. Primero TVNotas señaló que había sido Pablo quien le pidió a la madre de sus hijos que rehiciera su vida pues él ya llevaba años sin poder trabajar ni salir de EU y no quería seguirla reteniendo. Asimismo, otras versiones señalan que el intérprete de Mirreyes vs. Godínez se puso "como loco" al enterarse que su esposa le había tomado la palabra y ya estaba con alguien más.

Fuente: Internet

Cuando los reporteros preguntaron a Araujo sobre si realmente estaba separada de Lyle, ella evitó aclarar si era verdad o no y también se mostró incómoda cuando la cuestionaron si estaba rehaciendo su vida y les suplicó que ya no le siguieran preguntando pues a su lado estaban sus dos hijos: "Lo hablé en mi podcast, ahí lo pueden escuchar; sí, tengo tres años sin Pablo, entonces, a eso me refería, lo compartiré en su momento", dijo tajante.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva