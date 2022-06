Sin tapujos, Sebastián Rulli revela 'piropo' que le habrían lanzado en las playas de España

Comparta este artículo

Sotogrande, España.- Después de terminar con las grabaciones de Los Ricos También Lloran, Sebastián Rulli decidió tomarse unas merecidas vacaciones de San Ángel, por lo que sin pensarlo demasiado decidió marcharse de vacaciones con Angelique Boyer y su hijo, Santiago (a quien concibió durante su matrimonio con Cecilia Gallano) y sí bien, ambos famosos volvieron a México por pocas semanas, parece ser que quedaron prendados de la belleza de Europa, ya que, rápidamente regresaron, pero esta vez lo hicieron solos.

Durante las últimas dos semanas, el actor de Rubí y la celebridad de Amar a Muerte han disfrutado al máximo de las vistas de Italia y España, países donde se han estado movilizando durante estos días, pero principalmente se les ha visto en regiones con playas, tal y como ocurrió este jueves, 23 de junio, cuando las estrellas de Televisa fueron captadas en Sotogrande, donde Rulli reveló un 'piropo' que le habrían enviado por vestir de color naranja, aunque en ningún momento declaró quien lo habría hecho y resulta complicado creer que Boyer fue quien lo hizo, dado el contexto del mismo.

En la imagen se puede ver al actor de Vencer el Pasado, Amores Verdaderos y Tres Veces Ana, usar un short color naranja, similar al de un refresco conocido en México, así que Sebastián Rulli compartió un piropo que le podrían decir al vestirse con este color: "'Con esas tortas y una fanta hasta mi pajarito canta' Este es uno de los piropos que puedes recibir si vistes de naranja. Casos de la vida real", aseguró el histrión.

Le habrían lanzado piropo a Sebastián Rulli

Créditos: @sebastianrulli

Pero Sebastián Rulli no es el único que ha disfrutado al máximo de sus vacaciones, ya que, Angelique Boyer fue captada por el actor mientras se encontraba nadando en las aguas de Sotogrande; sin embargo, es el mismo histrión quien hace mención a que lo que está haciendo la actriz es una gran proeza, ya que, la temperatura de dicha playa es sumamente baja, hecho que no parece molestarle a la protagonista de Abismo de Pasión, quien no tuvo miedo de hacer galaa de sus grandes dotes en la natación.

Angelique Boyer nadando en Sotogrande

Créditos: @sebastianrulli

Fuentes: Instagram @sebastianrulli