Tefi Valenzuela deja 'Survivor 2022'; esta sería la causa de su salida del reality

Ciudad de México.- La modelo peruana, Tefi Valenzuela decidió abandonar la tercera temporada del reality Survivor México, luego de una serie de problemas con la producción, por lo dejó al equipo Halcones, esto durante la emisión de este jueves 23 de junio, donde menciona que es "difícil seguir con la fuerte pelea y competencia".

Según datos de algunos medios de espectáculos, la expareja de Eleazar Gómez, tendía un desacuerdo con el productor David Limón, por que tomó la decisión de salir al dejar a su team en una ligera desventaja ante su adversario los Jaguares, mismos que se han llevado casi todas las competencias, por lo que es posible que lleguen a ser los ganadores del reality.

A pesar de que el conductor Carlos Guerrero, mejor conocido como 'Warrior' le solicitó que no se retirara, debido a que su lugar fue buscado por muchas personas, ella hizo caso omiso y decidió retirarse entre lágrimas, al mencionar que esto lo hace por el bien de ella, sin conocerse exactamente la clases de acuerdos a los que no llegaron.

Quiero decirles que en la vida he aprendido a saber cuando ya es suficiente, la gente que está aquí realmente soporta cosas que en la pantalla no se pueden imaginar, el sol más fuerte que puedan imaginarse, frío, lluvia en las noches, diarreas, vómitos, no comer por días, que te enfrenten a gastar tu poca energía al día siguiente en competencias y son cosas que ya empezaban a afectar mi salud, me da muchísima pena pero creo que para mí la experiencia en Survivor ya fue suficiente y debo rendirme, retirarme ya del programa", mencionó.