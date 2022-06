Terror en TV Azteca: Participante de 'Survivor México' confiesa que un famoso intentó violarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa participante de la tercera temporada de Survivor México dejó helados a millones de televidentes del reality de TV Azteca debido a que en el más reciente capítulo abrió su corazón ante las cámaras e hizo una fuerte confesión. La actriz quien le confesó ante Tefi Valenzuela que estuvo a punto de ser violada a manos de un famoso, quien también fue pareja sentimental de la peruana.

Se trata de la joven mexicana Catherine Lo´pez, quien estudió en el Centro de Formación Actoral (Cefat) de TV Azteca y es conocida por haber participado en proyectos como Luis Miguel: La Serie, La Bandida y Desaparecida, una serie producida en la empresa del Ajusco en la que participaron grandes estrellas como Andrea Noli, Elvira Monsell, Mauricio Islas, por mencionar algunos.

Fuente: Instagram @catherinelopezoff

Cathe, como es conocida pro sus compañeros de la Tribu Halcón, decidió hacer esta inesperada declaración durante una íntima plática que tuvo con Tefi Valenzuela, quien hay que recordar estuvo a punto de ser estrangulada por su exnovio, el actor mexicano Eleazar Gómez la misma noche en la que le pidió matrimonio. La joven mencionó que la cantante le dio el valor necesario para alzar la voz.

Aunque la producción del Canal Azteca Uno editó el sonido para que no se supiera de quién estaba hablando, la actriz le dijo a Valenzuela que un famoso que también fue su novio había intentado abusar de ella durante una fiesta y señaló que este sujeto había estado consumiendo drogas: "Yo estaba en una fiesta... no sé si decirte el nombre, pero te imaginas quién... me empecé a sentir mal porque me dolía la cabeza y me subí a un cuarto. Él cerro la puerta... me agarró de los brazos y me azotó en la cama", contó entre lágrimas.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva

Cathe mencionó que ella admira mucho la valentía que tuvo Tefi para alzar la voz contra su abusador, en este caso Eleazar Gómez, y ella se mostró empática con esta situación. La cantante peruana dio a entender que el agresor de su compañera era también el actor, pues mencionó: "Mi expareja la había intentado violar, para mí fue muy fuerte, yo ya cerré ese tema pero todavía hay muchas mujeres que callan".

La joven actriz mencionó que se cayó esta situación durante 5 años pues no quería "arruinar" su carrera y que la gente la tache de polémica y haga un juicio en su contra, sin embargo, dijo que no podía seguir reteniendo esta terrible experiencia en su corazón: "Créeme que te entiendo más que nadie... tú eres grande y puedes ser un ejemplo", añadió Tefi y le pidió a Cathe que haga la denuncia correspondiente.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva