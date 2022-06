Tras 16 años en Televisa y retiro de novelas, actor renuncia a 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- La semana pasada un querido actor de telenovelas, quien ha trabajado en Televisa durante alrededor de 16 años, dejó en shock a sus miles de seguidores al anunciar su renuncia al reality Las Estrellas Bailan en Hoy y la mañana de este jueves 23 de junio producción del programa Hoy ya presentó a su reemplazo. Se trata de Chao, quien tuvo que abandonar la competencia por problemas personales.

El pasado viernes el también cantante nacido en Madrid España, quien ha participado en melodramas como como La mujer del Vendaval, Yo amo a Juan Querendón, El bienamado, Tenías que ser tú y Sin miedo a la Verdad, explicó que tenía que salir de la competencia de baile y abandonar a su compañera Toñita Salazar porque debía volver a su país natal de manera urgente ya que su madre está muy enferma.

"Aguanté todo lo que podía pero urge mi presencia en España con mi madre, perdón a todos, lo que menos pretendemos es dar pena, es algo muy triste pero es ley de vida, necesito estar con mi madre, una disculpa a todo el público", expresó Chao, quien también trabajo como actor en TV Azteca participando en el exitoso programa unitario Lo que callamos las mujeres y en el reality show Soy tu doble.

Yo me siento devastada, toda esta semana me sentí como en el aire porque no sé qué va pasar conmigo, sinceramente agradezco a Chao, me ha aguantado", añadió Toñita ahogada en llanto.