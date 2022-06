Tras amorío con jefe de Televisa y 15 años vetada, exactriz de TV Azteca llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien mantuvo un tórrido amorío con el dueño de Televisa y además permaneció 15 años vetada de esta empresa, dejó en shock a miles de televidentes debido a que hace unos momentos reapareció irreconocible en el programa Hoy tras haber sido muy criticada por sus cirugías y arreglitos en el rostro que la han 'desfigurado', según opinión de sus propios fans.

Se trata de la actriz mexicana Lucía Méndez, quien inició su carrera artística en la empresa de San Ángel participando en el melodrama Muchacha italiana viene a casarse (1972) y posteriormente alcanzó la fama como villana de entrañables novelas como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana. Sin embargo, los ejecutivos del canal la vetaron por años debido a que se fue a trabajar a la competencia.

La también cantante primero estuvo en Telemundo y luego se unió a las filas de TV Azteca, donde le dieron el protagónico de Tres veces Sofía y Golpe Bajo. Hace poco la 'Diva de las telenovelas' también dio mucho de qué hablar debido a que admitió que había tenido una relación secreta con su jefe de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, pese a la enorme diferencia de edad y de inmediato aclaró que ellos empezaron a salir cuando ya estaba separado.

Durante la mañana de este jueves 23 de junio, 'La Méndez' reapareció en una entrevista exclusiva con el programa Hoy y dejó sin palabras a todo el público debido a su impactante transformación física. Sin embargo, esta no tiene nada qué ver con su supuesta adicción a las cirugías. Resulta que la actriz decidió transformarse en drag queen para mostrar su apoyo a los miembros de la comunidad LGBT+.

Las cámaras del matutino de Las Estrellas acompañaron a Lucía durante su proceso de maquillaje, peinado y vestuario, lo cual dejó sin palabras a todos los televidentes pues parece otra persona. Esto dijo la exnovia de don Salvador Pineda ante su transformación: "Hoy no soy Lucía Méndez, hoy soy 'La Draga Méndez', yo nací bella y no soy inventada, me lo pidió toda mi comunidad, me pidieron que fuera perra".

Asimismo, la intérprete guanajuatense de 67 años comentó que los miembros de la comunidad ocupan un lugar muy especial en su corazón y por ello siempre podrán contar con su apoyo: "Cuando estoy triste son los primeros que van a verme... los quiero mucho de corazón, no porque van a verme ni porque me llenen un lugar, no señores, lo digo de frente", explicó y añadió que ella ha estado a punto de enamorarse de hombres gay.

