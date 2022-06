Adiós TV Azteca: Tras 30 años en Televisa y un 'divorcio', conductor se vuelve mujer y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, a quien medios han 'divorciado' varias veces desde el escándalo de presunta infidelidad en el que se vio involucrado, llega transformado en mujer al programa Hoy. Se trata de Arath de la Torre, quien durante sus más de 30 años en Televisa ha participado en telenovelas como Soñadoras, Amigas y rivales y Una familia con suerte, sin embargo, ahora forma parte de la competencia Venga la Alegría y este viernes llega convertido en mujer para dejar en shock a todos.

Como se recordará, desde 2019 que Arath no hace melodramas y desde entonces ha acaparado titulares por varias polémicas: su criticado comercial de los Voladores de Papantla y el pleito con su excompañero en la obra El Tenorio Cómico Julio Alegría y su prometida Andrea Rodríguez (quien afirman es su ex), y quienes lo señalaron por presuntamente coquetear con ella y buscar retomar la relación. Aunque filtraron presuntas capturas de pantalla de chats, Arath lo negó todo.

Y es que De la Torre está casado con la actriz sonorense Susy Lu, con quien tiene dos hijos, lo que hizo más grande el problema. Desde que pasó esto, se decía que ella no lo querría perdonar y hasta que ya le habría pedido el divorcio. Aunque no habían sido vistos juntos, reaparecieron la semana pasada para comentar que no hay separación y que siguen muy unidos, echando por tierra versiones de que su matrimonio llegaría a su fin. Susy actualmente participa en el Reto 4 Elementos.

Instagram @arathdelatorre

Aunque en 2020 estuvo en La Resolana, programa de TV Azteca conducido por 'El Capi' Pérez, el año pasado Arath comentó que ejecutivos de Televisa le habían confirmado que lo querían un año más al frente de la emisión matutina, pese a las críticas, por lo que este 2021 seguirá siendo de los titulares con Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Paul Stanley, Tania Rincón y Andrea Escalona, además de utilizar el programa para defenderse de sus detractores.

Captura de pantalla de Canal de YouTube de 'La Resolana'

Arath, quien también es comediante, ha aprovechado su humor para disfrazarse de mujer en varias ocasiones. Hace unos meses lo hizo de 'Lola Descortés' (imitación de la jueza de hierro Lolita Cortés) en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Ahora, llega este viernes 24 de junio al foro vestido como una controversial mujer que ha dado mucho de qué hablar en esta tercera temporada ahora que ya no está Lolita (porque se fue a La Academia de TV Azteca).

Se trata de Ema Pulido, la nueva 'Juez de Hierro' en el concurso de baile, a quien Arath imitará como 'Ema Encerado', por lo que seguramente le arrancará varias risas a la audiencia. Con su característico pelo rojo, el conductor siempre divierte hasta a la tajante crítica, quien no duda en cortar cabezas cuando se trata de los participantes de la competencia, pero cuando Arath la imita está de lo más sonriente por todo el foro.

Instagram @ema_pulido_

El histrión fue anunciado por el programa Hoy como el que cerrará esta semana en el foro ahora que se está en la recta final del popular reality show, al cual Venga la Alegría le ha intentado competir con ¡Quiero Bailar! sin mucho éxito. Junto al divertido conductor también acudirán las chicas de JNS por el unitario Esta historia me suena y la querida cantante Rosa Gloria Chagoyán, además de que habrá una pareja eliminada.

Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna