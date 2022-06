Christian Nodal y Belinda siguen cerrando ciclos: Estos cambios han hecho a su 'look'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque han pasado algunos meses desde que Belinda y Christian Nodal dieron fin a su relación, ambos siguen estando en el ojo del huracán pues además de presuntos nuevos romances del intérprete de Botella tras botella, la pareja ha ido cerrando el ciclo que vivieron juntos en especial al ir dejando atrás los tatuajes que se realizaron como una prueba del amor que se tuvieron.

El primero en borrar los tatuajes en honor a la intérprete de Sapito fue el sonorense quien modificó cada uno de los diseños que se hizo, de ahí comenzó poco a poco a cambiar su imagen al añadir algunos tatuajes más, en especial en su rostro, y hasta llegó a modificar el color de su cabello, esto último lo hizo otra vez pues apareció con un color en verde, mismo que le ha valido críticas pues aseguran, no se ve nada bien.

La presentación de este nuevo look fue durante la entrega de Premios Tu Música Urbano en donde el cantautor salió con el galardón en las categorías de Top Artista Regional Mexicano Urbano gracias al Botella tras Botella, así como el de Top Canción Regional Mexicano Urbano, evento al que vio bien añadirle un plus con un aspecto diferente al que ha estado mostrando, en especial durante las presentaciones del 'Forajido Tour'.

Aunque el cantante ganó en las nominaciones que tuvo, internautas dividieron la opinión sobre este nuevo aspecto, pues mientras unos aseguraron le va bien, otros de inmediato criticaron tanto el color como el corte pues ya no parece tanto un cantante de regional mexicano sino que poco a poco se ha ido inclinando más por el urbano, de ahí que la imagen vaya más ad hoc.



Por su parte, la cantante Belinda, quien sigue arrasando en España, optó por borrar el tatuaje que tenía con las iniciales del originario de Sonora, mismas que tenía abrazadas por un corazón en tono rojo, diseño que estaba en su tobillo izquierdo y, aunque a diferencia de los que él se hizo en honor a la ojiverde el tamaño del tatuaje de 'Beli' era muy pequeño, esto no fue impedimento para que sus fans notaran que ya no estaba más.

Recientemente Belinda publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde se ve sentada sobre unas rocas en medio de una playa vestida con una bata blanca, lentes de sol y sosteniendo una copa de vino en la mano, imagen que si bien dejaba claro que ella atravesaba por un momento de relajación, también dejó a la vista de todos su tobillo donde ya no estaban más las iniciales de su exnovio.

Para cubrirlo, solo pidió que el corazón original se rellenara con tinta negra dejándolo como un diseño más genérico y no como uno con dedicatoria especial, por lo cual, en la siguiente relación que la intérprete tenga, de la cual no hay ni siquiera un rumor, este nuevo diseño no tendría porqué representar problema alguno ya que es más ordinario y a la vez tierno que la con cualquier otra situación.

Fuente: Tribuna