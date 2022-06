Desfigurada y vetada: Tras amorío con su jefe en Televisa, actriz los traiciona con 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa y luego fue vetada durante 15 años de la televisora, aparece en Ventaneando con contundente noticia. Se trata de Lucía Méndez, quien fue llamada la 'Reina de las Telenovelas' en su mejor época al participar en melodramas como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana. A sus 67 años, tras ser señalada de abusar de cirugías, dio una entrevista a TV Azteca en la que luce irreconocible.

'La Méndez' desarrolló gran parte de su carrera en Televisa, sin embargo, fue vetada durante más de una década por irse a trabajar a Telemundo y luego a TV Azteca, donde protagonizó Tres veces Sofía y Golpe Bajo, para después ausentarse de los melodramas por varios años. La actriz hizo su último proyecto en la pantalla chica en 2011 y se ha dedicado más a la música, aunque ha recibido fuertes críticas por los cambios en el rostro.

El antes y después de Lucía Méndez

Y esque la originaria de León, Guanajuato fue de las mujeres más bellas del espectáculo y una de las solteras más codiciadas, sin embargo, ahora sus facciones lucen completamente distintas. Aunque ella afirma que solo se aplicó bótox y ha dejado claro que "no tiene ninguna obsesión con cirugías", el cambio en sus facciones es evidente e incluso muchos la acusan de haberse desfigurado. Incluso, su atractivo incluso le valió tener un romance con el fallecido dueño de Televisa Emilio Azcárraga Milmo.

Siempre dijeron que éramos amantes. Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes", dijo Lucía en una entrevista de hace años.

Ahora, Lucía reaparece pero en Ventaneando y luciendo ¡irreconocible!. ¿Nuevo arreglito? No, sino que 'La Méndez' se transformó en drag queen para una sesión fotográfica para la comunidad LGBTQ+, el cual le tomó 5 horas: "Ser draga es ser muy perra", dijo con una gran sonrisa, además de expresar que está muy orgullosa de que sus fans pertenezcan a la comunidad. Por otro lado, su semblante cambió al ser cuestionada sobre su amigo y exnovio, el actor Salvador Pineda.

Salvador Pineda y Lucía Méndez

Como se recordará, hace unos días el histrión sufrió una caída por la que se rompió la cadera y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, sin embargo, se dijo que los costos eran tan elevados -puesto que la ANDA nunca le respondió- que tuvo que irse a casa a recuperarse sin asistencia. Se dijo que además de estar abandonado y en crisis, no tenía ni dónde vivir, por este motivo, Lucía levantó la mano y externó su deseo por ayudarlo, además de explotar contra la ANDA (Asociación Nacional de Actores).

"¿Qué pasa con la ANDA? ¿qué es lo que realmente pasa con la ANDA? Por qué no apoyan a Salvador Pineda? ¿Por qué han acabado con la ANDA de esa manera? Si es nuestro sindicato, si hemos luchado todos para pagar cuotas. Antes, después, hoy, mañana... y hemos trabajado para tener la ANDA. Salvador debería estar atendido por la ANDA porque es un gran actor, ha dado mucho a México y si en este momento está en una situación difícil, la ANDA debe responder", dijo tajante.

Y agregó: "Yo lo estimo, lo quiero, y vamos a ver qué podemos hacer por él, definitivamente". Ante la pregunta directa sobre si estaba dispuesta a respaldarlo económicamente, Méndez aseguró: "Sí, si me dicen a qué cuenta pongo, yo pongo dinero". Al ser cuestionada sobre si le daría una fuerte suma monetaria, aclaró: "No precisamente, tampoco soy multimillonaria, pero sí le pondría una buena cantidad".

Finalmente, sobre la posibilidad de que Laura Zapata la próxima secretaria general del sindicato de actores, ella no pudo ocultar su rechazo: "Yo la verdad no quiero hablar de este personaje, no me interesa hablar de ella". Cabe recordar que Lucía y Pineda tuvieron un romance cuando grabaron Tú o Nadie en 1985, sin embargo, hasta ahora tendrían una buena relación, luego de que ella lo llamara un hombre "simpático y atractivo" que la hizo sentir "como reina".

