Eduardo Verástegui celebra revocación del aborto en EU; se le unen Donald Trump y el Vaticano

Los Ángeles, California.- La noticia relacionada a la revocación del aborto como derecho constitucional en Estados Unidos ha sido motivo de pronunciamiento por parte de diversos sectores de la población internacional, ya que mientras unos consideran que esta decisión tomada por los miembros de la Corte Suprema es un retroceso, otros insisten es con el fin de defender el derecho a la vida, como ocurrió con el actor mexicano Eduardo Verástegui.

El histrión se ha caracterizado por ser provida al tiempo que celebró la gestión del exmandatario Donald Trump quien al igual que él, celebró esta decisión que ha sido motivo de diversas manifestaciones pues con ello, cada Estado que conforma el país actualmente gobernado por Joe Biden, tendrá la opción de hacer la práctica legal o de lo contrario, detenerla, lo que llevó al mexicano a celebrar la derogación de la denominada ley "Roe vs Wade".

A través de las redes sociales el actor agradeció al exmandatario por haber impulsado la decisión que se ganó este viernes 24 de junio por mayoría de votos de parte de los miembros de la Corte Suprema quienes son de ideología conservadora, por lo que acompañó su mensaje con la foto que tiene en compañía del magnate a quien le ha dado su apoyo desde que se convirtió en mandatario federal.

"¡Gracias, presidente Trump! Thank you, Mr. President! Hoy, ganó la vida, y usted tiene mucho que ver en eso. Roe vs. Wade, derogado gracias al voto de jueces que usted nombró en la Suprema Corte de los EE. UU. Eso, Mr. president, es hacer política provida real".