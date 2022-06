Exhibió catálogo de Televisa: Divorciada y tras 10 años retirada, querida protagonista sale del aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 10 años alejada de los foros de melodramas de Televisa y dejó a todos en shock al hablar públicamente del supuesto 'catálogo' de actrices, sale del aire. Se trata de la actriz y cantante Lucero, quien a partir de este viernes 24 de junio ya no aparecerá en las pantallas de la televisora de San Ángel. ¿La despidieron? ¿Acabó vetada? No, sino que la retransmisión de la telenovela que protagonizó en 1993, Los Parientes Pobres, llegó a su fin.

Como se recordará, la llamada 'Novia de América' quien protagonizó melodramas como Chispita, Alborada, Lazos de amor y Soy tu dueña, presuntamente fue vetada de Televisa hace unos años porque al terminar su contrato de exclusividad firmó con Telemundo. En 2017 regresó a San Ángel y aunque no ha vuelto a actuar, ha estado participando en reality shows como La Voz Kids México y El Retador. Hasta ahora, lleva 10 años retirada de las telenovelas, pues se ha dedicado a la música.

Lucero

No obstante, regresó a las pantallas el pasado 25 de abril, cuando inició la retransmisión de la exitosa telenovela Los Parientes Pobres, la cual protagonizó junto a Ernesto Laguardia y que tuvo a famosos como Alexis Ayala, Chantal Andere, Humberto Elizondo, Delia Casanova, Ana Patricia Rojo y la primera actriz Bertha Moss en su elenco. Luego de varios meses, el canal TlNovelas anunció que este viernes 24 de junio se transmitiría la gran final, por lo que ya salió del aire al no haber otro proyecto en donde aparezca que se esté retransmitiendo.

Crédito: Canal de YouTube de TlNovelas

Los escándalos de Lucero

Lucero siempre ha tenido una carrera impecable, aunque acaparó titulares por su mediático matrimonio con Manuel Mijares. Luego de casarse en 1997 con el cantante en una lujosa boda que fue transmitida en Televisa, se divorciaron en el 2011. Pese a que llevan ya 11 años separados, ambos se llevan de maravilla y hasta están de gira juntos, sn embargo, uno de los escándalos más sonados ocurrió hace unos años, cuando fue señalada de presuntamente aparecer en el 'catálogo' de Televisa, también llamado "prosticatálogo".

Esto debido a que en 2019 se filtró una fotografía de los 80's donde se mostraba supuesta ficha con su fotografía y datos personales. En una entrevista para Ventaneando en TV Azteca, Lucero lo negó y desmintió tajantemente que alguna vez haya participado en algo así: "El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", mencionó.

El presunto 'catálogo' de Televisa

Fuente: Tribuna