Fallece doña Eva Mange, la abuela de Thalía y Laura Zapata, a los 104 años de edad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales se confirmó el fallecimiento de doña Eva Mange, quien fuera la abuelita de Thalía y de Laura Zapata, a los 104 años de edad, esto tras la confirmación de una de sus nietas a través de su cuenta de Twitter, al dedicarle un emotivo mensaje, en el que le desea que tenga un "buen viaje", así como otras sentidas menciones.

Ya voló mi amada abuela, Eva, buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida", mencionó.

Por su parte, la cantante mexicana también se sumó a informar a sus fans sobre la partida de su abuela, al difundir un texto con una cruz, por lo que al instante los mensajes de condolencias no pudieron faltar, siendo la tarde este viernes 24 de junio de 2022, una fecha que quedará para siempre en la familia Sodi, quienes despedirán a la mayor de su dinastía.

Thalía lamenta la muerte de su abuela

Cabe recordar que desde principios del 2021 el estado de salud de Mange Márquez se encontraba delicado, luego de que fuera retirada de un asilo, en el que supuestamente fue maltratada por una de la empleadas, pues ella presentaba diversas heridas en su cuerpo producto de una mala atención, por lo que Laura Zapata procedió en levantar una denuncia en contra de los dueños del negocio.

Algo llamativo de ese caso fue que Thalía no la quiso apoyar en la demanda, por lo que Zapata lamentó estas acciones, sin embargo, ya no se recordó más el tema a casi año y medio de lo sucedido entre las familia. Por otra parte en 2012 también se vio envuelta en polémica luego de demandar a sus nietas por no darle una pensión alimenticia, esto cuando apenas tenía 94 años.

Thalía lamenta la muerte de su abuela

Fuente: Tribuna