Lo perdió todo: Tras 30 años en Televisa y veto de ejecutivos, querido conductor cae en quiebra

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor de Televisa, quien tiene más de 30 años de carrera en la empresa y lamentablemente ya no cuenta con contrato de exclusividad, se sinceró como nunca antes y confesó que se quedó sin ahorros y lo perdió todo por una mala decisión. Se trata del reconocido Yordi Rosado, quien actualmente es un referente del medio por su programa de entrevistas en YouTube.

El presentador de 50 años, quien se ha divorciado en dos ocasiones, inició su carrera en la televisora de San Ángel cuando participó en el exitoso programa Otro Rollo junto a Adal Ramones que se mantuvo al aire de 1995 a 2007. Debido a la gran aceptación del público, luego le dieron su propio programa en el Canal Unicable Está cañón y actualmente está al frente de Miembros al Aire y De noche todo pasa.

Sin embargo, es importante resaltar que Rosado no tiene exclusividad en Televisa y por ello también participa en La Casa de los Famosos 2, reality producido por Telemundo. Hace unos meses el canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que los ejecutivos de San Ángel estaban pensando en despedir al conductor y además interponer un veto en su contra porque dejó muy mal a la empresa con la entrevista que le hizo al exproductor de novelas Luis de Llano.

Hay que recordar que Luis admitió que había tenido un romance con la exTimbiriche Sasha Sökol cuando él tenía 39 años y ella apenas 14, lo que corresponde a un delito pues ella era menor de edad: "En los pasillos de Televisa ya se menciona que Yordi será suspendido del Canal Unicable y vetado temporalmente de los programas de la televisión abierta pues es un peligro para la empresa", reportaron pero hay que resaltar que esto jamás ocurrió.

En una reciente emisión de su programa De noche todo pasa, Yordi acabó admitiendo que estuvo en bancarrota recientemente pues perdió todos los ahorros de su vida. ¿Cuál es la razón? Invirtió enormes cantidades de dinero en un negocio que esperaba tuviera éxito, pero ocurrió todo lo contrario y se fue a la quiebra: "Ahí te va el peor error de la vida: perdí todos los ahorros de mi vida, todos en un año y medio por: 'sí, sí, tengo que confiar'. Me aventé con toda la pasión".

El también locutor de radio y escritor catalogó esta decisión como el peor error de su vida y explicó que se arrepintió mucho de no haber buscado socios, pues así las pérdidas habrían caído también en otras personas y no solo en él: "Yo hace poco hice un negocio, una empresa en la cual confié cañón, y por tanto rollo de romanticismo de: 'sí va a durar, sí va a durar'. Me aventé literal un año y medio con unos gastos impactantes".

