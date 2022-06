¿Murió 'Chabelo'? Tras desahuciarlo, actor de Televisa deja helados con dura noticia en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor rompió el silencio en TV Azteca sobre la salud del querido Xavier López 'Chabelo', quien se retiró de Televisa hace varios años en medio de rumores sobre su salud. Como se recordará, la revista TVNotas sostuvo hace unas semanas que presuntamente padecía cáncer y no solo tenía demencia senil sino que hasta lo habían desahuciado. Por ese motivo, el comediante de Televisa fue abordado por la prensa y su reacción dejó helados a más de uno.

Durante el evento Carcajadas con Causa, celebrado este jueves en beneficio a la Casa del Actor, Jorge Ortiz de Pinedo fue cuestionado acerca del 'Amigo de todos los niños' y su estado de salud. Visiblemente molesto, el histrión rompió el silencio luego de que su amigo no solo ha sido víctima de críticas por su retiro de los foros de televisión, sino que hasta lo han dado por muerto en redes. En una entrevista transmitida en Venga la Alegría y Ventaneando, en TV Azteca, declaró:

¿Pero qué tiene que ver eso? No me pregunten cosas que no tienen nada que ver, no mezclen cosas", dijo muy molesto.

También se pronunció sobre rumores falsos de su fallecimiento: "Es mi amigo, de toda la vida, ustedes lo saben. Está muy bien, no se preocupen, no hagan caso de noticias falsas, está estupendo Xavier, no se preocupen por él", declaró. Cabe aclarar que el propio 'Chabelo' dio la cara cuando se dijo que estaba a punto de morir. Aunque confirmó que sí padeció cáncer, anunció que lo superó. También dijo que no estaba desahuciado y defendió su retiro, afirmando que tiene una larga carrera que lo respalda.

Por otro lado, sobre la demanda contra la ANDA por dejar de enviar recursos a la Casa del Actor, comentó que sigue en pie: "Ellos tienen una sentencia firme, están obligados a pagar y eso es lo que está frenado desde hace 4 años. Hay 6 incidentes, los cuales son extensiones del juicio que ya se ganó". También se pronunció sobre el festival 'Carcajadas con Causa', el cual él mismo convocó, ya que es presidente del patronato de la Casa del Actor, a donde se destinarán las entradas ya que enfrenta una crisis financiera con la ANDA, sindicato del que depende.

El actor y director de Una familia de Diez en Televisa, dijo en entrevista exclusiva para Ventaneando que llevan un año "sufriendo mucho, rogando, haciendo rifas, concursos, pidiendo ayuda" y gente les ha hecho donaciones, no obstante, tuvo que recurrir a 12 grandes comediantes como Mara Escalante, Edson Zúñiga, 'El Capi' Pérez, Carlos Eduardo Rico, Eduardo España, entre otros, quienes les tendieron la mano, afirmando que está muy agradecido y estima que se recaudarán cerca de alrededor de tres millones de pesos.

Sobre su estado de salud, ya que padece EPOC luego de que fumó durante 47 años de su vida, dijo: "Bien, pero nada más vine hoy para estar con mis compañeros y agradecerle al público que asistió", comentó. El comediante también indicó que tiene una muy buena calidad de vida en Acapulco, Guerrero donde reside a causa del clima, pues le permite respirar mejor, a diferencia de la CDMX: "Me la paso trabajando pero en un clima muy agradable", compartió.

