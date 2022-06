Salió del clóset: Tras 7 años en TV Azteca, exactriz de Televisa toma drástica medida para vivir

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien triunfó como villana de las telenovelas y estuvo en las filas de TV Azteca alrededor de 7 años, habría tomado una drástica medida para conseguir recursos económicos para sobrevivir luego de varios años alejada de la televisión. Hace unos meses la estrella de TV impactó a sus fans al anunciar que podría iniciar un romance con otra mujer.

Se trata de la guapísima colombiana Aura Cristina Geithner, quien inició su carrera como actriz trabajando en diversas producciones de Telemundo y de televisoras locales, hasta que en 2009 pudo hacer su debut en la televisora del Ajusco. En esta empresa se convirtió en una de las antagónicas más recordadas por el público al aparecer en melodramas como Secretos del alma, Cielo Rojo, Quererte así, Los Rey, Siempre Tuya Acapulco, entre otras.

En 2016 la también cantante y modelo sorprendió al unirse a las filas de Televisa donde le permitieron hacer su debut como co-protagonista de la novela Despertar contigo. En San Ángel solo destacó con este proyecto y un año más tarde volvió a las filas de TV Azteca para actuar en el melodrama La hija pródiga, sin embargo, desde entonces permanece retirada de la actuación y está enfocada únicamente en su carrera en la música y el modelaje.

Hace justo un año la hermana del también actor Harry Geithner dio una entrevista exclusiva al matutino Sale el Sol de Imagen TV en la que contó que había incursionado en el mundo de las plataformas digitales y que vendía fotos y contenido exclusivo a sus fans. Asimismo, en esa ocasión la guapa actriz declaró que a sus 55 años tenía la curiosidad de tener un amorío con otra mujer, dejando en shock a todos:

No he experimentado una relación lésbica, nunca lo hecho, ni lo he tenido pero sí me causa curiosidad, no estaría mal probarlo", explicó Aura y hasta habló de sus gustos más prohibidos.