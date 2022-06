Sin exclusividad y divorciado: Tras 40 años en Televisa, actor confirma su separación en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien perdió su contrato de exclusividad pese a que fue considerado como uno de los galanes más cotizados de todo Televisa, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que la mañana de este viernes 24 de junio reapareció en el programa Hoy y confirmó que se está separando de su esposa, con quien procreó dos hijos y con quien construyó 38 años de feliz matrimonio.

Se trata del mexicano Arturo Peniche, quien brindó una entrevista exclusiva al periodista Ricardo Escobar para el matutino de Las Estrellas donde puso fin a los rumores y por fin destapó que es verdad que él y Gaby Ortiz ya no están juntos. Como se recordará, fue durante 2020 cuando el padre de Brandon Peniche habló por primera vez de su separación pero después de unos meses dijo que estaba tratando de reconquistar a su esposa, no obstante, ahora confirma que nuevamente está soltero.

Vamos en buen camino, amo a mis hijos, nietos y a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby. Pero cada quien está haciendo su vida, Gaby está por su lado y yo por el mío", reveló el galán de 60 años.

El histrión que es conocido por haber protagonizado inolvidables telenovelas como Monte Calvario, María Mercedes, María José, Soñadoras y Siempre te amaré en San Ángel también detalló que por el momento sigue casado con Ortiz, pero cree que en breve comenzarán con los trámites del divorcio y explicó que espera poder dar fin a esta bonita relación en los mejores términos y sin finales dramáticos.

Llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Si seguimos casados, yo creo que más adelante vamos a enderezar ese asunto. Espero que así sea. Fueron años de matrimonio, el cual le agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio", agregó.

Peniche, quien perdió su exclusividad en el año 2017, también aclaró ante las cámaras del programa Hoy que no está buscando una nueva pareja sentimental tras la ruptura con la madre de sus hijos pero tampoco comentó que esté cerrado a darse una nueva oportunidad sentimental: "Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, entonces no hay que buscarlo, él solito va a llegar".

Y cambiando un poco de tema, el histrión originario de la CDMX también habló sobre el regreso de su hijo Brandon a las filas de Televisa, tras haber formado parte de las filas de TV Azteca durante 4 años y hasta haberse integrado al elenco estelar del matutino Venga la Alegría. Como se sabe, el joven conductora regresó a San Ángel para protagonizar el melodrama Contigo Sí, el cual se especula no tuvo el éxito deseado.

Me siento muy contento porque creo que hizo una buena elección, creo que hizo muy bien en regresar a Televisa, pienso que él tiene mucho talento y un potencial muy grande", relató Arturo.

De acuerdo con lo que el mismo Arturo reveló en su entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en 2020, la razón por la que decidió separarse de Gaby era porque ya no se entendía con ella y en ese entonces mencionó que jamás se divorciaría de la madre de sus hijos, pero en sus últimas declaraciones con Hoy el actor de la nueva telenovela Mi secreto ya cambió de opinión.

Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", declaró hace casi dos años.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy