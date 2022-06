Subió 20 kilos y se queda ciega: Tras 13 años retirada, protagonista de Televisa aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- A 13 años de su retiro del medio artístico en medio de su ascendente carrera como protagonista de telenovelas en Televisa, una querida actriz reaparece en redes del programa Hoy luego de encender alarmas al confesar que estaba quedándose ciega y que padecía enfermedades crónicas que afectaban enormemente su calidad de vida, aunque apenas tiene 29 años de edad. Se trata de Allisson Lozz, quien hace unos meses despotricó contra la televisora, afirmando que sufrió maltrato y abusos.

Lozz, originaria de Chihuahua, debutó en Televisa cuando apenas tenía 10 años en Código F.A.M.A., para después participar melodramas como Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde, Al diablo con los guapos y En nombre del amor. En 2009, al terminar su último protagónico, se retiró del medio artístico y jamás regresó. Aunque mucho tiempo no se supo de su paradero, se supo que se casó y tuvo dos hijas, además de que de unos años para acá ha compartido más sobre su vida actual.

Tras retirarse a los 16 años, Allisson formó una familia y se mudó a Estados Unidos, donde vive actualmente. Tras alejarse de la farándula, la actriz ha estado activa en redes sociales pues ahora es empresaria en una compañía de cosméticos. A sus casi 30 años se ve muy diferente a como lucía en la TV, pues usa pelucas para cambiar su look y subió hasta 20 kilos de peso debido a que padece hipotiroidismo.

Como se recordará, la exestrella de telenovelas anunció que poco a poco estaba perdiendo la vista y que doctores le advirtieron que era probable que quedaría ciega en un par de años, aunque luego aclaró que tenía que someterse a cirugía para arreglar su problema. También ha informado que lamentablemente sufre varias enfermedades crónicas que afectan su calidad de vida, mismas que habría padecido desde que trabajaba en Televisa debido al constante estrés.

Lo que sí me quita mucho tiempo son mis enfermedades, que son crónicas, no se me van a quitar hasta el nuevo mundo, así que este trabajo me permite manejar mi tiempo y lo valoro mucho", reveló entonces.