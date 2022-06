Tras 24 años en Televisa y renunciar a TV Azteca, actriz de novelas vuelve irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien cuenta con una carrera de más de 24 años en Televisa y hace poco tiempo hizo su debut en la competencia TV Azteca, dejó en shock a sus miles de seguidores y fans debido a que en las redes sociales del programa Hoy exhibieron que actualmente luce irreconocible comparado a sus inicios en la actuación.

Se trata de la vedette cubana Niurka Marcos, quien durante los últimos días no ha dejado de estar en tendencia en las redes por su polémica eliminación del reality La Casa de los Famosos y es que ella ha acusado a Telemundo de armar un complot en su contra. Además hace unas horas en la cuenta de Twitter del matutino de Las Estrellas recordaron el 'oscuro pasado' de 'Mamá Niu' y mostraron impactantes fotografías.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Como se sabe, Marcos empezó su carrera en la televisión con la empresa de San Ángel en la década de los 90's y teniendo pequeños papeles en melodramas como Vivo por Elena, Gotita de amor, Nunca te olvidaré, Tres mujeres, Salomé y su primer protagónico lo consiguió en la telenovela Velo de Novia que fue producida por su entonces novio Juan Osorio, con quien tuvo a su hijo Emilio Marcos.

En esa época Niurka lucía totalmente distinta. En las imágenes que circulan de la época se puede observar que la llamada 'Mujer Escándalo' tenía el cabello muy corto y teñido de color oscuro, no obstante, no tardó mucho para comenzar a cambiarse de 'looks' constantemente. Hubo una época en la que también apareció pelirroja cuando protagonizaba la exitosa obra de teatro Aventurera (2002-2003).

Fuente: Internet

Asimismo, nadie se olvida que en alguna ocasión la exnovia de Bobby Larios apareció totalmente rapada luego de haber pasado 10 años con cabello largo. Ella misma declaró que había decido raparse por ella forma parte de la religión de la santería y despojarse del pelo largo era una clave para convertirse en santo: "Este año me hice santo y estoy peloncita, porque es parte de mi religión", declaró en 2009 aproximadamente.

Fuente: Internet

No obstante en la actualidad Niurka, quien hizo las novelas en TV Azteca, luce totalmente distinta a sus inicios y es que de nueva cuenta la mujer cubana de 54 años adoptó el tono rubio en su cabello y además se colocó unas enormes extensiones color rubio que la hacen lucir espectacular. Eso sí, la actriz continúa modelando el mismo cuerpazo de envidia que lucía cuando llegó a México, pues es sumamente disciplinada con el ejercicio y la alimentación.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy