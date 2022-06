Tras denunciar a Toño Berumen por abuso, Mauricio Martínez lanzaría amenaza a la iglesia

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado mes de marzo, Mauricio Martínez denunció haber sufrido abuso por parte de un afamado productor musical de la década de los 90, identificado como Antonio Berumen. De acuerdo con datos del cantante, él habló de lo ocurrido luego de 20 años, porque se había inspirado gracias a Sasha Sokol, quien el Día de la Mujer reveló que habría sido violentada por Luis De Llano. Tras estos hechos, el también actor lanzado una importante advertencia a la iglesia católica.

Días después del 8 de marzo, el cantante de 'Yo te pido amor', 'No renunciaré' y 'Luna Mágica' fue señalado por Ventaneando y Gustavo Adolfo Infante por haber tardado en denunciar a Toño Berumen, afirmando que únicamente buscaba llamar la atención. Pese a ello, el intérprete regresó a México para levantar una denuncia formal en contra del productor, misma que parece ir viento en popa, esto según declaraciones que el famoso dio para TV Notas, el pasado jueves, 23 de junio.

Mauricio Martínez declara que el caso contra Berumen va "bien"

Créditos: Instagram @martinezmau

Tal parece que desde que denunció a Berumen, Mauricio se ha enterado de varios casos de abusos ejercidos por gente de poder, principalmente por parte de la iglesia, hecho que insinuó este viernes, 24 de junio, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde lanzó una tremenda advertencia, para aquellos que hayan cometido algún delito de esta índole, advirtiéndoles que al final todo saldría a la luz.

Sí yo les pudiera contar los horrores de los que me he enterado en los últimos tres meses y medio desde que destapé la cloaca. Pero no me corresponde a mí. Todo saldrá a la luz créanme. No habrá rosario o sotana que los proteja