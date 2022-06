Tras varios meses juntos, Eva Daniela paraliza a Televisa por dar noticia de Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el año 2021, Juan Osorio decidió darle una nueva oportunidad al amor, esta vez fue con la actriz, Eva Daniela, a quien conoció durante las grabaciones de ¿Qué le pasa a mí familia?. Cabe señalar que esta relación fue sumamente criticada, después de que salió a la luz y es que, la pareja se lleva 38 años de diferencia, siendo que la estrella tiene 27 y el productor 65, motivo por el que más de uno levantó la ceja cuando gritaron su amor hacía el mundo.

Aparentemente, la pareja no le da importancia a la ola de criticas que reciben constantemente e incluso, en algunas entrevistas Juan Osorio ha señalado que está en planes de contraer nupcias con su joven novia, motivo por el que ha aceptado proyectos de gran calibre como el de El Último Rey, según él, esto es para juntar dinero para la boda. Por su parte, Eva Daniela acompaña al exmarido de Niurka Marcos a casi todos los eventos a los que acude.

Recientemente, la pareja dio de qué hablar después de que Eva Daniela publicara, en sus redes sociales, una noticia sobre el productor de Velo de Novia, Una Familia con Suerte y Salomé, y es que, este viernes, 24 de junio es su cumpleaños número 65, por lo que la joven actriz no dudó en enviarle un tierno mensaje en el que no dejaba de declarar el gran amor que siente por él, asegurando que se siente sumamente afortunada de tenerlo como pareja.

Feliz cumpleaños amor. Le doy gracias a la vida porque estamos un año más juntos, porque te veo feliz disfrutando tu vida. Soy muy afortunada de tener a mi lado a un hombre maravilloso como tú. Dios te bendiga hoy y siempre", declaró la actriz

Eva Daniela felicita a Juan Osorio por su cumpleaños

Créditos: Instagram @soyevadanieal

Como era de esperarse, este mensaje no pasó por desapercibido para sus 81,9 seguidores, quienes no dudaron en reaccionar por el amor que la joven profesa a su novio; sin embargo, el comentario que más resaltó fue el del mismo Juan Osorio, quien no dejó de corresponder a los sentimientos de Eva Daniela con unas palabras igual de conmovedoras, asegurando que fue ella quien le cambió la vida a él.

Amor, desde que llegaste a mi vida me transformaste. Gracias por existir, eres m auto fórmula uno

Cabe señalar que Eva Daniela no ha sido la única en felicitar a Juan Osorio, ya que, su colega, Rosy Ocampo, también le dedicó un mensaje de cumpleaños a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que le envió muchos buenos deseos, así como una gran felicidad en su vida: "Querido Juan Osorio. Te deseo un cumpleaños increíble y que en todos los instantes de tu vida encuentres un motivo para seguir avanzando y sonriendo".

Rosy Ocampo felicita a Juan Osorio

Créditos: @rosyocampooficial

Fuentes: Tribuna, Instagram @rosyocampooficial, @soyevadaniela