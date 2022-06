Adiós 'Ventaneando': Tras dejar TV Azteca, Bisogno sale del clóset y traiciona a Chapoy con Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar que abandonó TV Azteca a través de su cuenta de Twitter, el conductor Daniel Bisogno impacta al mandar tremendo mensaje en el que demuestra su apoyo a la comunidad LGBTQ+, hablando por primera vez del tema. Además, el presentador apareció en Televisa, dando un duro golpe a su jefa Pati Chapoy, con quien ha estado 25 años en Ventaneando. ¿Se cambia a la competencia?

Esta no es la primera vez que se dice que el controversial presentador se irá a Televisa, pues ya ha estado a punto de perder su trabajo en el Ajusco varias veces. En diciembre del 2020, Bisogno salió del aire tras un 'castigo' de ejecutivos e incluso, Pati Chapoy mencionó que querían despedirlo en enero del 2021, pero ella influyó para que eso no pasara. No obstante, sí fue suspendido un mes sin goce de sueldo y perdió su contrato de exclusividad.

Incluso, varias fuentes reportaron entonces que Bisogno estaba "rogando por una oportunidad" en Televisa para poder tener una fuente de ingresos ya que temía quedarse sin trabajo. Martha Figueroa, conductora del programa Hoy, declaró en Con Permiso: "Tan ya sintió Daniel que le darán cuello, ya empezó a pedir chamba en Televisa". Sin embargo, esto no sucedió pues tras la muerte de Alberto Ciurana, que fue con quien tuvo diferencias, pudo quedarse.

Aunque solo se va de TV Azteca de vacaciones con su hija Micaela (a quien tuvo con su exesposa Cristina Riva Palacio, de quien se divorció en 2019), según publicó en unas fotografías con la pequeña en un avión, el conductor sí apareció en Televisa esta semana. ¿El motivo? El embarazo de su exnovia, Andrea Escalona, quien es conductora en el matutino Hoy. Y es que Bisogno reaccionó al embarazo de su ex y sus palabras dieron de qué hablar, a tal grado que fueron compartidas en el portal Las Estrellas.

Aunque se refirieron al presentador como el "famoso ex" de Escalona en el titular solamente, dentro de la nota compartida por el portal de Televisa hablaron de Bisogno por su nombre y retomaron lo que declaró en Ventaneando. "Ahí si yo no tuve nada que ver (...) Está muy contenta mi Andy querida y se lo merece, de verdad. Mi Andy querida, que además es una persona que yo quiero mucho", expresó Bisogno.

Te mandamos un beso y va a ser feliz ese bebé nada más por nacer en la familia que son ustedes, unidas, trabajadoras... lástima que fue por otra parte", dijo el conductor al aire, lo que desató polémica.

Por otro lado, aunque el conductor se ha casado y divorciado en dos ocasiones y tiene en su historial amoroso varias famosas muy guapas y talentosas como Fran Meric y Mariana Ochoa, desde hace tiempo se rumora (y han filtrado imágenes que lo comprobarían) que sería homosexual y que sostiene un romance con un joven menor que él llamado Jesús. Daniel ha declarado anteriormente que no siente la necesidad de explicar nada ni poner etiquetas a su orientación, aunque nunca ha salido del clóset.

No obstante, durante este Mes del Orgullo LGBT, el conductor publicó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter con el que dejaría entrever que sí pertenece a la comunidad, pues escribió junto a una fotografía de la bandera gay: "Porque algún día no necesiten existir banderas para que el amor en cualquiera de sus manifestaciones sea tan natural como el aire que respiramos! Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que construyen la vida".

Por otra parte, su compañero en Ventaneando Pedro Sola, quien nunca ha ocultado su orientación sexual pues tiene pareja estable desde hace más de 30 años, también mandó un importante mensaje este sábado en el marco de las marchas que se están haciendo en todo el mundo: "Feliz mes 'Pride' Orgullo' para todos", escribió el 'Tío Pedrito' junto a una camiseta negra con la bandera LGBT.

