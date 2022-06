Divorciada y en la cárcel: Tras 14 años desaparecida, protagonista de novelas vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas en Televisa, quien ha estado 14 años retirada de la actuación, reaparece en una fotografía inédita publicada en redes de la televisora. Se trata de Yadhira Carrillo, quien protagonizó melodramas como La Otra, Amarte es mi Pecado, Barrera de amor y Palabra de mujer, sin embargo en 2008 desapareció de los foros y se dedicó a su familia, siendo solamente captada a las afueras de la cárcel desde que en 2019 arrestaron a su esposo Juan Collado.

Yadhira, originaria de Aguascalientes, buscó representar a México en Miss Universo a principios de los 90's. De ahí dio el salto a la actuación y se volvió una de las protegidas del fallecido productor de telenovela Ernesto Alonso. Durante su inicio en las telenovelas, la actriz se divorció de su primer esposo y en 2008 decidió dejar todo y enfocarse en su relación con Juan Collado, abogado y padre de los hijos de Lety Calderón, quien señaló que él la abandonó por empezar su romance con ella.

Tras celebrar su segundo matrimonio en el 2012 con Collado, él fue detenido en 2019 y actualmente está preso en México tras acusaciones de presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Por esa razón la actriz de 49 años únicamente ha sido captada por la prensa en el reclusorio. Carrillo sigue manteniendo su belleza y luce un corte de pelo muy diferente, sin embargo, aunque ha recibido críticas por subir algunos kilos con el paso del tiempo.

Ahora, revelan una fotografía inédita de la famosa protagonista en redes del Instagram del Canal TlNovelas, propiedad de Televisa. En la instantánea de hace ya varios años, previo a su retiro de los melodramas, preguntaron a la audiencia sobre cuál ha sido el personaje favorito de Carrillo en la ficción, a lo que la mayoría de los internautas contestaron que 'Leonora Madrigal' en Amarte es mi pecado, la cual salió al aire en el 2004 y fue protagonizada por ella, Alessandra Rosaldo y Sergio Sendel.

En la actualidad, la actriz se volvió empresaria pues vende ropa y accesorios para niños bajo la marca 'Momentos by Yadhira' y además es filántropa, pues está involucrada en asociaciones para rescatar a animales de la calle, ayudando a que encuentren un buen hogar por medio de la adopción. Sobre su regreso a las telenovelas, ha comentado que le han ofrecido varios proyectos, pero por estar al pendiente de su marido en prisión no se puede dar el tiempo, ya que afirma que la necesita con él.

Me han hecho invitaciones para hacer telenovelas, sería precioso para mí, pero no sabemos ahorita qué va a suceder, agradezco tanto... Me han invitado desde que Juan está aquí, tengo la invitación de 12 telenovelas, pero al estar aquí no puedo", reveló hace unos meses.