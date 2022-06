En la ruina y desfigurada: Tras 18 años retirada de Televisa, exactriz de TV Azteca aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una bella y talentosa protagonista de telenovelas, quien hace 18 años participó en su último melodrama en Televisa en donde acabó 'desfigurada' y 'en la ruina', reaparece en redes del programa Hoy con un fuerte mensaje en el que recuerda su doloroso pasado, dejando en shock a todos. Se trata de la querida Bárbara Mori, quien inició su carrera en TV Azteca y en 2004 estelarizó Rubí en Televisa, la cual marcó un antes y un después en su carrera, aunque no todo fue color de rosa.

La actriz uruguaya nacionalizada mexicana, inició su carrera artística de la mano del Ajusco a finales de los 90, siendo tanto villana como protagonista en proyectos como Tic-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto. En 2004 audicionó para Rubí, melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro. Mori se quedó con el papel y se dice fue vetada de Televisión Azteca por irse a la competencia, sin embargo, se convertiría en la villana más odiada de la televisión mexicana.

Bárbara Mori como 'Rubí'

La talentosa actriz dio vida a 'Rubí Pérez' una mujer que usaba su imponente belleza para manipular a todos con tal de salir de la pobreza en la que vivía, sin embargo, estaba tan cegada por la ambición que termina perdiéndolo todo, acabando en la ruina y completamente desfigurada, aunque solo en la historia. En la telenovela tuvo como galanes a 'Héctor', interpretado por el argentino Sebastián Rulli, 'Alejandro', a quien dio vida Eduardo Santamarina y como su amiga (a la que traicionó) 'Maribel', interpretada por Jacqueline Bracamontes.

Rulli, Mori y Santamarina en 'Rubí' (2004)

El dramático y malvado personaje le trajo a Mori una fama increíble, sin embargo, ella ha revelado en el pasado que no la pasó nada bien cuando grababa. Aunque afirmó que le trajo una "proyección que nunca imaginé", era "famosa, exitosa y me pagaban bien", al llegar a su camerino se sentía sola y vacía: "Llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía, sola, vacía, triste... lo cual me llevó a tener una profunda reflexión: ni toda la fama, dinero o éxito nos llevará a la felicidad si por dentro estamos rotos", compartió.

Actualmente, la uruguaya lleva 18 años retirada de las telenovelas. Se dedica al cine, series para plataformas y algunos comerciales. Luego de algunos fracasos amorosos, sostiene una feliz relación con el director Fernando Rovzar., A sus 44 años, luce espectacular y no solo es bella por fuera, sino también por dentro, ya que ha sanado mucho según ella misma ha relatado. Por este motivo apareció en el Twitter del programa Hoy de Televisa de nueva cuenta, pues retomaron el fuerte mensaje que lanzó a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz confesó que antes no podía reconocer el amor y no se creía merecedora de recibirlo, ya que tuvo una infancia muy dura: "Antes no era capaz de reconocer mi valor, por las circunstancias que me rodearon en los primeros 17 años de vida. Durante ese tiempo fui generando una creencia de que yo no era suficientemente buena para recibir el amor de quien me trajo al mundo", escribió junto a una foto con su gato.

Y agregó: "Dependiendo las situaciones que vivimos cuando crecemos, nos vamos formando ideas que terminan por convertirse en creencias que limitan nuestra percepción y nos relacionamos con el mundo exterior a partir de ellas. En mi caso, esa creencia me acompañó muchísimos años en mi vida, y tenía miedo que el mundo se diera cuenta de que "yo no valía". Hasta que empecé a hacer contacto con mi ser interior. Y comencé un trabajo de sanación muy hermoso y transformador".

Y descubrí, no solo que yo si valía, si no que mi valor no se basaba en mi físico, ni el lo que los demás esperaban de mi, mi valor se basa en la consciencia que florece dentro de mi. Haber encontrado mi valor, fortaleció cada rincón de mi ser. Los invito a que se asomen dentro de su ser y se dejen sorprender por su belleza", finalizó.

Instagram @delamori

Como se recordará, en enero del 2020 la protagonista de Rubí habló por primera vez de su difícil infancia en su podcast, afirmando que creció con la ausencia de su madre y con un padre violento: "Tuve una infancia súper súper ruda y crecí sin mamá y crecí con un papá bastante violento, entonces al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces generando una creencia de que no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres".

Esta creencia te va dando una identidad a lo largo de tu vida y esta identidad muchas veces te empuja a actuar sin darte cuenta que estás construyendo un camino que no te satisface", dijo entonces.

Fuente: Tribuna