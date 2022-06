En pleno Día del Orgullo LGBTQ+, Consuelo Duval lanza mensaje: "Me vale 3 toneladas de cacahuate"

Ciudad de México.- Este sábado, 25 de junio, se celebra el Día del Orgullo LGBTQ+, motivo por el que varios famosos decidieron manifestarse, algunos acudieron directamente a las marchas, como lo hizo Mónica Garza, mientras que otros utilizaron prendas alusivas al arcoíris; sin embargo, Consuelo Duval le dio un giro a todo esto y lanzó tremendo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Resulta ser que el día de hoy, la intérprete de 'La Nakasia', 'Sísí', 'Damela Micha' y 'Federica P. Luche' compartió un mensaje en alusión a la comunidad LGBTQ+, mismo que resaltó por ser poco convencional, ya que, lejos de aparecer vistiendo alguna prenda relacionada a este día, compartió un dibujo en donde aparece ella, dibujada a lápiz, mientras que el resto de sus personajes salen de su cabeza.

Aunado a esto, la actriz añadió un largo mensaje en el que declaró que tiene demasiadas cosas en mente, como para tener espacio para juzgar a las demás personas, asegurando que no importa a quién decida uno amar, lo importante es que cada cual sea feliz, sentenciando al final que le "valen" las preferencias de los demás, ya que, lo relevante es el tipo de persona que cada uno elija ser y las acciones buenas o malas que alguien haga en el día a día.

En este mundo en el que mi cabeza elige vivir, no tengo espacio para juzgar... Ama a quien se te pegue tu reching... gana. Ora resulta que tienes que darle explicaciones a la sociedad. No ha existido... ni existirá... otro ser humano igual a ti. Eres único y no naciste para cumplir con las expectativas de nadie. Tus preferencias me valen tres toneladas de cacahuates garapiñados. Sino maltratas a indefensos... tienes un lugar en mi mundo feliz. Orgullo profundo por la bendición de tener amigos que aman (no importa a quien)