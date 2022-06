Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy 25 de junio 2022: Predicciones del fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es sábado 25 de junio del 2022 y Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más querida de México y América Latina traer para tu signo zodiacal los horóscopos de hoy y las predicciones de este fin de semana. ¡No dudes en consultar lo que los astros y el Universo tienen para ti en temas de amor, dinero, salud y trabajo!

Aries

Este día recibirás una muy buena noticia sobre tu situación financiera, pues una deuda o pago pendiente que tienes será concretado. También estás de suerte en temas de salud, este es el momento para realizarte estudios médicos.

Tauro

Si decides pasar en casa este fin de semana, la sugerencia de los astros es que lo hagas en solitario y siempre tratando de conocerte mejor. Verás que estas prácticas ayudarán a mejorar todos los aspectos de tu vida.

Géminis

Estas enamorado de una persona que no te va a corresponder. Para liberar ese sentimiento, los astros recomiendan que hagas una carta y le agradezcas lo que ha despertado en ti, pero lo mejor es soltarla y seguir adelante.

Cáncer

Es posible que una persona de tu familia, alguien a quien quieres mucho, empiece por una racha difícil en temas de abundancia y dinero, así que prepárate para apoyarla en lo que necesite, pero sin descuidarte.

Leo

Viene en camino un gran cambio en temas profesionales o laborales, es posible que te cambien de puesto o que pruebes suerte en una empresa completamente diferente a la tuya. Recuerda mostrarte dispuesta a crecer.

Virgo

Hay dudas muy importantes en temas de salud, pues has tenido dolores muy fuertes en el área de la espalda. Podría ser por estrés, pero lo mejor es consultar a un especialista y descansar este fin de semana.

Libra

Andarás muy emocionado por una persona que recién llegó a tu vida y que parece tiene muchas ganas de probar algo contigo. Goza de todo eso y no dudes en que eres digno de amor.

Escorpio

Eso que tanto deseas, en materia de amor y realización personal, se hará realidad muy pronto, pero debes tener paciencia, esa es clave para que todo esté perfectamente horneado. Cuida mucho de tu ser en este fin de semana.

Sagitario

El descanso es básico para que puedas funcionar al máximo y des todo en todas las áreas de tu vida. Así que aprovecha este sábado 25 de junio para comer algo rico, dormir y consentirte.

Capricornio

Cuidado con los cumplidos y tratos amables, no las confunda con amor. Los astros le empujan a gastar más de lo que gana, así que debe tener calma en las compras. Perspectivas laborales muy buenas.

Acuario

Su familia está muy presente en su mente y su corazón este fin de semana. No dude en contactarlos para que la distancia no sea tanta. No se agobie por el dinero, sus familiares lo ayudarán en todo lo que necesite.

Piscis

No reprima sus sentimientos, disfrute del amor, de la vida y de todo lo que ha cosechado. Cualquier tipo de inversión puede funcionar y crecer en poco tiempo si decide poner su energía.

Fuente: Tribuna