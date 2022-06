¿Mujeriego y mantenido? Tras crisis, Erik Rubín se confiesa sobre 'infidelidades' a Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante y actor Erik Rubín y Andrea Legarreta son una de las parejas más mediáticas del espectáculo en México y han sido involucrados en varios rumores que señalan que estarían a punto del divorcio. Mientras que la conductora del programa Hoy de Televisa ha sido atacada por presuntamente engañar a su esposo, él también ha protagonizado rumores de supuestas infidelidades y hasta de ser un "mujeriego" o "mantenido".

Ahora, como nunca antes, Rubín se sinceró y reveló que su relación no es tan perfecta como parece, además de aclarar las veces que ha sido señalado de ser infiel. Al ser cuestionado sobre qué es lo mejor y lo peor de estar casado con la conductora en el programa Pinky Promise conducido por Karla Díaz, dejó boquiabiertos con lo que ventiló sobre su matrimonio. Tras 22 años juntos, Rubín al final se sinceró y dejó al descubierto intimidades de su relación.

Erik Rubín y Andrea Legarreta

Aunque llamó a la madre de sus dos hijas, Mía y Nina Rubín, una mujer "a toda ma..." y una "muy buena madre", destacó que a veces con los hijos y el día a día fallan en "perder de vista" a su pareja, descuidando un poco su matrimonio: "Andrea es una mujer neta, a toda ma..., es una mujer sensible, inteligente, buena madre; en verdad, está muy gruesa porque se vuelca por los hijos, a lo mejor ahí podría yo decirte que nos ha hecho falta a lo mejor, esta parte en pareja, porque entre la chamba y niñas, pues sí, pierdes de vista a tu pareja", confesó.

Y agregó que ella no es una mujer celosa, pese a que tiene muchas amigas: "Realmente no hay nada malo de andar con ella pero te lo digo porque es la historia en nuestra vida (...) es una persona muy fácil. Tenemos cada quién nuestros espacios, creo que es muy importante que cada uno se realice personalmente, profesionalmente. Yo soy muy de irme en moto y viajar, me voy mucho con mis cuates, soy muy amiguero y nunca ha habido bronca de eso".

Tengo muchas amigas, y amigos en general, pero recalco amigas porque podría ser 'ay no, ¿cómo?' pero me es muy fácil ser su esposo", comentó.

Por otro lado, se pronunció sobre los rumores de que la presentadora presuntamente lo mantiene económicamente: "A lo mejor en algún momento, inclusive salió en un chisme o cosas así que yo no hacía nada. Ella al ser alguien que todo el tiempo está en el reflector, entonces 'ah claro, ella sí le chin... él es un huev...'. A lo mejor en ese momento, aunque yo sabía cuál era la realidad, ni he recibido una mensualidad de parte de ella, son cosas que te pegan al ego. '¿cómo cab... si trabajo desde los 12 años? Mantengo a mis papás, mi casa', pero eso la verdad me ha hecho la piel más gruesa y ha logrado que me valga ma...", confesó.

También habló de la vez que lo acusaron de serle infiel cuando viajó a Cancún para ver si ponía un gimnasio allá, pues difundieron unas fotos de Rubín con una influencer y con tragos en la mano. "Literal me tomé una foto con todo el restaurante... pero ay no, llegó el momento en el que me tomé una foto con unas chavas y fue 'ya salió el peine'. A mí me vale la verdad, a mí se me resbala". También habló de los rumores hasta de que sería gay por su beso con el integante de Kabah Apio Quijano en los 90's Pop Tour.

Y lo del Apio... ya tengo una relación con el Apio, ya nos descubrieron", dijo en sarcasmo. "Él sí me da mensualidad, me da lo mío", dijo entre bromas con Kalimba, quien estuvo con él en el programa.

Erik Rubín ha protagonizado varias polémicas

Reiteró que a él no le importa lo que inventen de él, pero sí le molesta que le afecta a sus hijas, pues han habido veces que ellas lo cuestionan sobre alguna foto o algún rumor, aunque Andrea no lo tome en cuenta. "Ese momento de mi vida fue complicado, que ella tuviera el reflector y ella... una persona tan famosa que sale en televisión y tan querida y a lo mejor yo haciendo algo que no era tan... escandaloso. No tenía que darle cuentas a nadie de 'estoy haciendo un disco o invirtiendo en esto o haciendo tal negocio'", dijo.

Finamente, agregó que son una gran pareja y hasta el día de hoy "seguimos queriendo lo mismo", aunque está consciente de que esto puede cambiar con el tiempo. "Hemos tenido nuestras crisis y tiene su carácter y yo el mío (...) porque luego van a decir 'ay sí, todo chin...' La neta tenemos nuestras cosas pero hemos aprendido a amar hasta nuestros defectos, nos conocemos bien y a veces nos caemos muy mal pero la llevamos bien, seguimos queriendo lo mismo", finalizó poniendo fin a los rumores.

Fuente: Tribuna