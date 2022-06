Olivia Collins se sincera y habla de la terrible enfermedad que la obligó a dejar 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Olivia Collins tuvo una destacada participación en la sección musical Las estrellas bailan en Hoy, donde aceptó el reto para demostrar que a sus 64 años de edad todavía tienen mucha energía. Sin embargo, hace unas semanas anunció su sorpresiva salida por voluntad propia, debido a que "respeta el escenario" y por cuestiones de salud no podía continuar.

Ante esta decisión personal, la actriz mexicana fue tomada por la producción del programa Hoy como la eliminada de la cuarta semana de competencia, dejando a salvo a las parejas que luchaban por su permanencia en el reality show de Televisa. Olivia dio algunos detalles sobre el padecimiento que la alejó del show mientras se despedía de quienes fueron sus compañeros.

Aseguró que el problema que la aqueja es el vértigo, el cual sufre desde que tenía 20 años y que se dispara por estrés, lo cual hace que pierda el equilibrio porque los nervios del oído se inflaman: "No soy doctora, pero entiendo que es una manera en la que el cuerpo drena el estrés. No se te quita nunca, lo vas a tener toda la vida, tienes que aprender a pararte, a sentarte, a poner la vista en un punto, a no dar vueltas, y bueno, también hay una medicación para poder tener estabilidad".

La estrella de cine y televisión afirmó que tiene problemas de audición y ha llegado a usar aparatos para mejorar esa situación, pero no de manera permanente. Asimismo, dijo que su doctor le pidió descansar: "Me pusieron dieta blanda, sin sal, porque además, el estrés que padezco fue lo que me detonó, nuevamente, el vértigo. Y aunque tomé un medicamento, que es una maravilla, me debilité, y a la hora de la vuelta me fui. Hay que hacer yoga y mantener un equilibrio".

En un reciente encuentro con la prensa, Collins explicó que padece 'Vértigo de Meniére' que se disparó con el "estrés" y no por la edad, como muchas personas han supuesto: "Es una cosa que se dispara por estrés, yo lo tengo desde hace 20 años, no es de ahorita porque ya me estoy haciendo viejita, ya quisieran estar como yo", indicó la actriz, visiblemente molesta.

Detalló que pese a su padecimiento siempre ha tratado de realizar sus labores con completa normalidad, por lo que aseguró que "nadie se había dado cuenta": "Sin embargo, he trabajado mucho y he hecho muchas cosas y nadie se había dado cuenta (de la enfermedad), lo hago dignamente (trabajar)". Incluso confesó que, durante su tiempo en el concurso, hizo ensayos de 2 horas "sin descanso" y que no tuvo problemas con ello.

Sobre cómo le afectan los rumores acerca de su edad o su estado de salud, la famosa dijo: "No me molesta, todos nos enfermamos, ya vimos que todos salieron lastimados (en Las Estrellas Bailan en Hoy)". Olivia Collins estaba concursando en el programa de baile con Óscar Medellín, sin embargo, tuvo que renunciar por los constantes mareos que estaba sufriendo, a causa de la enfermedad.

Fuente: Tribuna