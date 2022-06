Pidió limosna: Tras salir del clóset y veto de Televisa, actriz renuncia a 'Hoy' y llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial actriz y conductora, quien durante la pandemia cayó en una fuerte crisis económica por la cual tuvo que pedir limosna en redes y hasta pedir trabajo para lavar baños para sobrevivir, ahora triunfa en TV Azteca. Se trata de Lolita Cortés, quien alcanzó la fama siendo la 'Jueza de hierro' en La Academia durante años y hasta fue directora, pero la despidieron, motivo por el cual en 2020 pasó por una situación difícil al asegurar que "no tenía ni para comer o pagar la luz".

Tras una delicada cirugía de columna y hasta tener que recurrir a vender sus bienes para salir adelante ante la falta de trabajo, Televisa le dio una oportunidad a la llamada 'Reina del Teatro Musical' y se integró al programa Hoy como jueza en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Tras estar por dos temporadas, para la tercera los rechazó y renunció ya que el Ajusco la llamó de nueva cuenta, quedando -según se rumora- vetada de la televisora de San Ángel por la traición.

Tras salir del clóset el año pasado al confesarse "queer y bisexual", Lolita sigue dando de qué hablar pero ahora en la competencia, pues retomó su lugar como crítica en La Academia 20 años, donde las peleas y controversias no han parado. Durante una entrevista para el programa Ventaneando de Pati Chapoy, Lolita habló de estos pleitos luego de que se enfrascara en una discusión con el director Alexander Acha este fin de semana. Incluso, se le fue encima a Horacio Villalobos.

"El concierto pasado la pasé muy mal, tenía un dolor de cabeza terrible. Estaba sorprendida porque Horacio decía estupideces, decía: '¿de qué está hablando este señor si no sabe cantar ni bailar?' Esta semana me reinicié, puse modo avión y llegué... tengo cosas muy buenas que decir de este concierto, sobre todo que ya me caen bien mis críticos, me caían muy mal la semana pasada... y qué tristeza que el director piense que nadie se puede aprender una canción de minuto y medio en una semana", compartió.

Y agregó que es increíble que no estén dando todo de sí los participantes: "Señores, vengo de hacer The Prom, tuve ensayo general el martes y se acabó, es todo. Entiendo los años de experiencia, el colmillo pero esto no puede pasar. En mi época era salir a cantar y tenía 11 años y salíamos de gira y era en vivo... señores, no hay manera de que me digan... no hay poder humano, es triste, es lamentable pero esto los ayudará a mejorar, espero yo".

Finalmente, se pronunció sobre los divertidos memes que ha protagonizado, pues asegura que lo que más ha disfrutado es la creatividad de internautas: "Quiero agradecerle a toda la gente los memes. Me he divertido... empezaron a pasarme todos los memes y yo moría de la risa. Para todos los que saben hacerlo, gracias, tienen un humor maravilloso", comentó. Por otro lado, Pati Chapoy una vez más aprovechó para arremeter contra el proyecto y criticar que el reality no sea transmitido por televisión abierta:

Nada más que el reality no pasa por azteca. son de las cosas que no entiendes. Hoy en día es muy necesario, estamos viendo otros programas que se dedican a esto y tienen el rating muy alto. No lo tenemos en tv abierta y me da mucha flojera meterme a Internet".

