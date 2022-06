Sale del clóset: Tras fracasar en 'Hoy' y volverse mujer, polémico conductor regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien dejó las telenovelas hace varios años para dedicarse de lleno a la conducción, regresa a Televisa por una razón muy importante: hablará de su historia al salir del clóset y alzará la voz por la comunidad LGBTQ+. Se trata de Roberto Carlo, quien vuelve a las pantallas de la televisora luego de dejar impactados a todos al transformarse en mujer y ser despedido del matutino Sale el Sol en el 2020.

Como se recordará, Carlo inició su carrera haciendo telenovelas en Televisa, convirtiéndose en actor juvenil por aparecer en melodramas como Rebelde y Atrévete a Soñar, sin embargo, tras enfocarse en ser conductor estuvo casi cuatro años en el matutino de Imagen Televisión, pero fue despedido durante la pandemia. Después fue conductor invitado en emisiones de la televisora como Programa Hoy y Cuéntamelo Ya!, sin embargo, lamentablemente fracasó y no se quedó en ninguno.

Este 'fracaso' laboral no duró mucho pues en el 2021, fue invitado a conducir la cuarta temporada del famoso reality show La más draga y dejó boquiabiertos a todos al volverse 'drag queen' para la final, luciendo irreconocible como 'Mami Ro', el nombre que le dieron ya transformado. Tras haber salido del clóset públicamente hace unos años, y presumir con orgullo a su pareja Rubén Kuri, Carlo ahora trabaja en Multimedios, sin embargo, ahora volvió a pisar la televisora de San Ángel por un motivo muy importante.

Carlo participará en un programa especial llamado Yo Soy que se transmitirá este domingo 26 de junio a las 17:30 horas de la tarde y a las 23:30 de la noche (repetición) por el canal Unicable (propiedad de Televisa), en donde se abordarán temas de inclusión, amor y respeto a cualquier identidad de género durante el Mes del Orgullo LGBTQ+. Uno de los principales objetivos, según mencionan es que gente que ve la TV sepa que "no hay nada que curar, que no es una enfermedad y uno no decide a quién ama".

Carlo es una de las personalidades que estarán en este especial, pues es un defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y seguido alza la voz por aquellos que aún tienen que vivir escondiendo quiénes son por temor al rechazo o a sentirse en peligro. El también actor comentó en el clip de adelanto: "Hoy ni siquiera es por mí, es por todos aquellos que no la libraron y que fueron asesinados por crímenes de odio, simplemente por ser quiénes son", dijo.

Como se recordará, en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, el originario de Monterrey, Nuevo León se sinceró sobre su hermosa historia de amor con su prometido Rubén Kuri (a quien le pidió casarse con él en junio del 2020) y confesó que él fue víctima de bullying en la escuela: "entre que era niño de la tele y todas las niñas querían estar conmigo entonces los niños me odiaban y me hacían bullying pero también que si maric... que si amanerado, por donde le vieras era duro y tupido", contó.

"En la actualidad, hay 70 países que prohíben por ley las personas del mismo sexo y en 9 de estos se castiga con pena de muerte, indicó Roberto para dejar claro que aunque sí se ha avanzado, no lo suficiente. Sobre cómo se declaró gay con su familia, contó que primero le dijo a su madre y su reacción le sorprendió: "Yo tomo el valor y llego con mi mamá primero y le digo: 'estoy harto de vivir así, soy independiente, soy afortunado, tengo trabajo, me siento exitoso, lucho por mis metas y quiero que sepas que me gustan los hombres y no es sinónimo de enfermedad. También me gustaría casarme y tener hijos'", recordó.

Ante sus palabras, reveló que su madre le respondió con un "mientras seas feliz, yo estoy del otro lado" y años después le dijo a su papá y también lo tomó bien, además de que contó que afortunadamente el resto de su familia también lo apoyó y la historia resultó ser "muy bonita, de amor, de aceptación y convivencia". Actualmente, Carlo y Kuri están muy enamorados y próximamente llegarán al altar, por lo que siguen poniendo el ejemplo alzando la voz por los que aún no se sienten libres de expresar su verdadero yo.

