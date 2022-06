Adiós TV Azteca: Expulsan a este alumno de 'La Academia'; otro deja el reality por decisión propia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una noche llena de emociones se vivió ayer sábado 25 de junio en el reality La Academia 20 años pues como ya es sabido, en cada concierto un alumno es expulsado del famoso concurso de TV Azteca y el público quedó en shock al saber quién sería el nuevo eliminado. Además otro de los participantes decidió dejar su sueño de convertirse en el ganador de esta generación y salió por decisión propia.

Como se recordará, el joven Emilio de apenas 21 años de edad anunció desde la semana pasada que no la estaba pasando nada bien dentro de La Casa de La Academia y habló directamente con el director Alexander Acha para que le permitiera salir del reality pues tenía una "crisis existencial" que no lo dejaba estar tranquilo. El reconocido cantante le pidió al originario de Aguascalientes que aguantara hasta el concierto del sábado y ese día por fin llegó.

Fuente: Instagram @laacademiatv

Aunque trataron de convencerlo e incluso su familia le envió mensajes de apoyo para que no renunciara, Emilio fue tajante y decidió abandonar La Academia 20 años: "¿Tú problema es mayor y no puedes seguir aquí?", preguntó Alexander y así respondió el joven participante: "Es muy difícil, no solo para mí, es una falta de respeto, no estoy entregando ni el 60 por ciento de lo que el público se merece, es difícil, entonces...", contestó con un nudo en la garganta.

Tanto Emilio como Alexander mencionaron que les encantaría que otra de las siete mil 500 personas que hicieron casting para llegar a La Academia ocupe el lugar que deje vacío, sin embargo, hasta el momento no presentan al nuevo integrante de esta Décimo Tercera Generación. Lolita Cortés le dedicó unas emotivas palabras antes de salir del reality y lo felicitó por la valentía de abandonar este proyecto al que tanto anhelaba llegar.

Otro de los momentos más duros de la noche fue cuando el conductor Yahir tuvo que nombrar al cuarto alumno expulsado de La Academia 20 años y todos los televidentes de la empresa del Ajusco quedaron en shock por la inesperada expulsión. Lamentablemente fue Zunio quien tuvo que abandonar el concurso de telerrealidad más famoso de México al no conseguir la mayoría de votos del público este sábado.

La eliminación del joven intérprete dejó sin palabras a miles de personas quienes consideraron "injusta" su salida debido a que creen que él era una de las grandes voces de esta generación de La Academia. Incluso durante el concierto Zunio impactó a todos con la seguridad y confianza con la que se presentó en el escenario y hasta se llevó las felicitaciones y reconocimiento de Lolita Cortés y Arturo López Gavito, pero finalmente no consiguió mantenerse adentro por los votos.

Fuente: Instagram @laacademiatv

Fuente: Tribuna e Instagram @laacademiatv