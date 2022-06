Dave Grohl de Foo Fighters, regresa a los escenarios tras la muerte de Taylor Hawkins

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- La noche del sábado 25 de junio, el nombre del músico Dave Grohl, líder de la agrupación Foo Fighters, se volvió tendencia debido a que sorprendió a los asistentes al festival Glastonbury por el hecho de haber sido uno de los invitados del exmiembro de The Beatles, Paul McCartney, cantautor que figuró dentro de los headliners del festival al igual que la cantante Billie Eilish.

Cabe destacar que tanto Grohl como el resto de los intérpretes de temas como Best of You, Learn to Fly o Everlong tomaron la decisión de ausentarse de los escenarios tras la muerte de su baterista, Taylor Hawkins quien fue hallado sin vida el pasado 25 de abril en el cuarto de hotel que tenía en Bogotá, Colombia, país donde el grupo se presentaría como parte de un festival; no obstante, previo a los conciertos que serán parte del homenaje al originario de Texas, el exmiembro de Nirvana también compartió el escenario con la leyenda Bruce Springsteen.

El músico británico de 80 años de edad se mostró emocionado por poder ser parte de uno de los festivales más importantes del Reino Unido, evento que había estado en pausa debido a la crisis sanitaria por Covid-19, de ahí que no solo optó por interpretar temas de The Beatles sino que además pidió la ayuda de sus amigos quienes no dudaron en cruzar el Atlantico para hacer de este momento uno épico para la historia del rock.

Con temas como Can't Buy me love o Maybe I'm Amazed, el exBeatle pidió a Grohl acompañarlo en el escenario donde juntos interpretaron los temas I Saw Her Standing There y Band on the Run, mismos que sacudieron a la audiencia y a las redes sociales pues hasta este momento, ambos se mantienen en tendencia pues pocos minutos después el rockero regresó para interpretar con Sir Paul McCartney el tema The End.

Luego de tres horas de concierto, Paul McCartney demostró la razón por la cual a pesar de los años, y de sus años, sigue siendo un músico vigente que se mantiene en el gusto de las viejas y nuevas generaciones pues al haber sido parte de una de las agrupaciones más importantes de la historia, también dejó claro que es capaz de regresar a los escenarios a quien aseguró, no lo haría por el resto del año debido a tan importante duelo.

"Gracias Dave, gracias Bruce, gracias Glasto", resaltó Paul McCartney.

Dave Grohl y Bruce Springsteen con Paul McCartney en Glastonbury. Foto: Page 6

