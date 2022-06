Desde 'VLA', Adame responde a rumor de acabar en prisión y hunde a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- En una entrevista retomada por el programa Venga la Alegría: Fin de semana de TV Azteca, el polémico conductor y actor Alfredo Adame respondió a las recientes declaraciones que el periodista Gustavo Adolfo Infante ha hecho en su contra. El conductor de Imagen TV confesó que ya hay una denuncia penal contra el exgalán de telenovelas luego de haber insultado en reiteradas ocasiones a su madre.

En días pasados se supo que el exconductor del programa Hoy había sido acusado ante las autoridades de la CDMX por cometer violencia de género contra la mamá del conductor de programas como De primera mano y también por difamación. Adolfo Infante explicó que le suplicó a Adame que dejara de meterse con su madre, a quien llamó "bruja" y hasta incluso la tachó de prostituta, por lo cual no se pudo quedar callado y decidió empezar un proceso legal en su contra.

La mañana de este domingo 26 de junio el programa VLA: Fin de semana sacó a la luz una nueva entrevista con Adame, quien por fin respondió a las graves acusaciones que hay en contra suya. El exactor de telenovelas como Cuando me enamoro y Retratos de familia aseguró frente a las cámaras que no tiene miedo de ser encarcelado como afirmó Gustavo y el abogado que lo está ayudando.

No tengo ningún miedo ni absolutamente nada y yo me presentaré en el juzgado... este cuate anda diciendo que me va meter al bote y que los delitos, lo único que a mí me llegó es la denuncia por discriminación".

Alfredo, quien también ha sido acusado por violentar a sus exparejas Mary Paz Banquells y Diana Golden, aseguró que no está intimidado por las declaraciones y acusaciones que ha hecho Gustavo Adolfo y dijo que durante la audiencia no admitirá que discriminó a la mamá del periodista argumentándose en que ni siquiera mencionó el nombre de la periodista. Asimismo, envió un fuerte recado a otros de sus detractores del medio artístico.

Cambiando un poco de tema, Adame comentó que ya desea estar en paz con todos por lo que incluso ya buscó a sus tres hijos menores Diego, Alejandro y Sebastián, con quienes trató de convivir en el Día del Padre, pero lamentablemente no obtuvo éxito. El exconductor de Las Estrellas declaró que le envió un mensaje a Sebas para invitarlos a comer, sin embargo, no le respondieron y por ello sigue sin poder reconciliarse con ellos.

Les hice la invitación y no me contestaron, al día de hoy no me han contestado, yo no intentaba invitarlo para que estuviera la prensa, solo iba a estar yo y mi hija Vanessa", añadió.