FOTO: ¿Sale del closet? Protagonista de 'Vencer el Pasado' reaparece y luce irreconocible

Ciudad de México.- Después de su participación en Vencer el Pasado, esta querida actriz salió de los foros de San Ángel para participar en otros proyectos como El Galán y Las Bravas; sin embargo, el pasado sábado, 25 de junio, logró paralizar a gran parte de sus 4,8 millones de seguidores en Instagram, luego de compartir un video donde luce irreconocible... ¿será que se convirtió en hombre? o ¿acaso salió del clóset?

El día de ayer fue la celebración mundial del Día del Orgullo LGBTQ+, por lo que varios artistas publicaron fotografías a modo de homenaje y apoyo a este sector social, una de ellas fue la actriz e influencer de TikTok, Erika Buenfil, quien el día de ayer compartió un video de la bandera arcoíris, con su rostro en el medio, pero éste lucía diferente, ya que, se le puede ver maquillada al estilo de las Drag Queens.

Con cariño y respeto. Feliz día", declaró la famosa

Erika Buenfil se caracteriza como Drag Queen

Créditos: erikabuenfil50

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Erika Buenfil se deja ver con este 'look', ya que, cuatro días atrás había grabado un TikTok, en donde se le puede ver maquillada de la misma manera, al tiempo en el que utilizaba una peluca color lila. mientras envía un mensaje de autoestima, en el que invita a las personas a no preocuparse tanto por el tipo de cuerpo que tienen, sino por cuidar su cabello y la piel. Desde aquella fecha, la actriz de Tres Mujeres, Marisol y Amores Verdaderos ya estaba realizando breves homenajes a al Mes del Orgullo, hecho que se puede ver en el breve mensaje con el que acompañó su video: "Homenaje. Con amor y respeto, besos con mucho cariño".

TikTok de Erika Buenfil

Créditos: Instagram @erikabuenfil50

Por su parte, varios de sus seguidores se emocionaron por ver el apoyo que la actriz le brindó a la comunidad LGBTQ+; sin embargo, ella no fue la única en realizar homenajes el día de ayer, ya que, otros famosos como Ángela Aguilar, Mariana Echeverría, Marlene Favela, Consuelo Duval, Mónica Garza, Linet Puente, Eleazar Gómez, Ludwika Paleta, Rosy Ocampo, Gloria Trevi, Majo Aguilar, entre muchos otros.

Fuentes: Instagram @erikabuenfil50