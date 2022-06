Lo perdió todo: Tras unirse a TV Azteca, actriz de Televisa se divorcia y acaba en 'manicomio'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien estuvo trabajando durante 19 años en Televisa y al momento ya no cuenta con contrato de exclusividad en la empresa, dejó en shock debido a que hace algunas horas confesó ahogada en llanto que sufrió un terrible maltrato por parte de su exesposo, de quien se divorció hace tiempo y quien la hizo caer en una fuerte crisis económica por las deudas que la dejó.

Se trata de la guapísima mexicana Sugey Ábrego, quien fue la más reciente invitada del programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante, a quien le hizo fuertes confesiones sobre el infierno que vivió mientras estuvo casada con su ex Enrique Durán. La también modelo contó a detalle los maltratos que vivió a manos de este sujeto y contó cómo pudo resurgir de entre las cenizas.

La actriz, quien debutó en la televisora de San Ángel en 2002 y participó en entrañables telenovelas como Clase 406, Rebelde y Destilando Amor, declaró que cayó en una fuerte depresión luego de divorciarse y se sinceró comentando que estuvo a punto de lanzarse al vacío debido a todos los problemas que tenía encima. Sugey relató que en su cuenta de banco le "dejaron 50 pesos", sin embargo, también una enorme deuda que hasta la fecha no ha liquidado.

A veces yo no tenía dinero ni para venir a hacer una mención, era muy difícil porque fui una mujer a la que le dieron todo sus papás y no podía aceptar que no tuviera nada, estaba enojada conmigo por haberme permitido un abuso", declaró al borde del llanto.

La originaria de Veracruz, quien también participó en el programa Se Vale y fue 'Chica del clima' del noticiero Matutino Express, también relató que acabó en una clínica psiquiátrica, donde estuvo internada por un mes, pues no podía soportar el dolor de esta decepción. La diagnosticaron con un brote psicótico luego de que su entonces marido al fin saliera de su hogar e intentara lanzarse del cuarto piso donde vivía: "Si Juanita (su empleada doméstica) no hubiera estado, esto habría sido otro minuto que cambió mi destino".

Sugey, quien también ha estado como invitada en el programa Venga la Alegría de TV Azteca, se sinceró como nunca antes y también habló de un tema que ni sus amigas más cercanas sabían. En una ocasión su expareja estuvo a punto de asesinarla al intentarla lanzar de un coche en movimiento en una carretera de Acapulco: "Él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera... Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas".

La guapísima conductora, quien ahora vende fotos exclusivas a través de una página de Internet, relató que pese a esta delicada situación ella no dejó a su marido en ese momento, no obstante, él volvió a tener un episodio violento y fue su mamá quien le pidió que abriera los ojos y dejara a Enrique de una vez por todas: "Me acuerdo que mi mamá estaba del otro lado, porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo y mi mamá estaba escuchando todo, (Enrique Durán) me insultaba, me zangoloteaba en el coche".

La también exparticipante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy recordó que su exmarido además de haberle destrozado la vida en esos 10 años de matrimonio, también la dejó ahogada en deudas y dijo que por fortuna sí le está pagando todo lo que le debe aunque en abonos chiquitos. Por fortuna, en la actualidad la veracruzana vive una vida totalmente distinta y asegura que gracias a la terapia no está dispuesta a volver a pasar por lo mismo que en su pasado matrimonio.

