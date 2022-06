Luto en la música: Con el corazón roto, productor de GranDiosas despide a Yrma Lydya en concierto

Los Ángeles, California.- Hace algunas horas las integrantes del espectáculo GranDiosas regresaron a los escenarios luego del brutal feminicidio de su compañera Yrma Lydya, quien lamentablemente perdió la vida a manos de su esposo Jesús 'N', quien ya se encuentra internado en el Reclusorio tras ser señalado como el presunto culpable. El productor Hugo Mejuto dedicó el show que ofrecieron en la ciudad de Los Ángeles a la memoria de la cantante de apenas 21 años de edad.

El pasado viernes 25 de junio el productor musical brindó una entrevista al programa De Primera Mano en el que contó que Yrma había sido invitada a participar en este concierto que ofrecerían en LA, sin embargo, le canceló de último momento por asuntos personales que él desconoce. No obstante, sí resaltó que para él su esposo, quien es un reconocido y poderoso abogado, no era una buena persona y por eso jamás se pudo llevar bien con él.

A los dos los conocí, no tengo nada bueno que decir del tema de Jesús... no me consta, pero uno intuía que había problemas", dijo Mejuto sin reparo.