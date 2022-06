Luto en la TV: Encuentran sin vida a reconocido comediante; no tenía casa y sufrió depresión

Ciudad de México.- El mundo de la televisión nuevamente se encuentra de luto debido a que esta mañana se reportó la muerte de un querido comediante, quien tiene una trayectoria artística de más de 30 años. Los primeros reportes indican que el también actor fue encontrado sin vida dentro de su propia casa, la cual se la había obsequiado el gobierno hace unos años pues él no tenía hogar.

Se trata del popular artista Nicolás Díaz, mejor conocido por su apodo de 'Margaro', quien era sumamente reconocido en la televisión de su natal República Dominicana. De acuerdo con la información filtrada por portales como People en Español, el querido humorista fue hallado sin vida sobre su cama. Actualmente Nicolás vivía en una vivienda ubicada en alguna localidad de Santo Domingo Oeste.

La vida del querido comediante nunca ha sido nada fácil y hace algunos años también estuvo a punto de morir en dos hechos distintos. En primer lugar hace 12 años la vida de Díaz corrió peligro debido a que sufrió un terrible asalto en el cual los delincuentes lo dejaron gravemente herido al darle varias puñaladas en el abdomen. Por fortuna, salió bien librado de la situación y él mismo asegura que volvió a nacer.

Mientras que hace unos cuantos años don Nicolás estuvo muy enfermo debido a una neumonía bilateral que de nueva cuenta lo tuvo al filo de la muerte y que lo dejó sumamente débil. Tras esta difícil etapa de enfermedad, el comediante bajó de peso y tuvo un brutal cambio físico. Además, se supo que Díaz no tenía ni siquiera donde vivir y el Gobierno dominicano le donó una casa, que construyeron especialmente para él y además le dieron una pensión económica.

Yo ya me siento al 50, bebiendo mi medicamento, ya estoy ready (listo)... me hicieron una mansión, como yo me la merezco, yo todo lo que he hecho es dar alegría", dijo entre lágrimas.