Luto en Televisa y TV Azteca: Villana de novelas se ahoga en llanto y da último adiós a ser querido

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante Laura Zapata, quien fue la villana de entrañables telenovelas de Televisa, se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que el pasado viernes 24 de junio falleció su abuela, doña Eva Mange, y hace algunas ella reapareció ante los medios de comunicación para dar sus primeras declaraciones ante el doloroso fallecimiento de la mujer que la crio desde los 3 años.

La antagonista de melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel y La Gata envió un comunicado para informar que su abuelita de 104 años sería velada en el Panteón Francés y aunque dijo que la prensa no podría entrar a los servicios funerarios, ella sí se permitió salir un momento para platicar con ellos y comentar cómo fueron los últimos momentos con vida de la señora.

Zapata, quien se unió a las filas de TV Azteca el pasado 2020 para participar en MasterChef Celebrity México y luego como juez de Music Battles México, explicó ahogada en llanto que ella y parte de su familia acompañaron a doña Eva en sus últimos momentos con vida: "Es un momento bien difícil para mí, para la familia, es un momento triste, estoy despidiendo a mi mamá Eva, pero quiero decirles que se fue llena de amor, en mis brazos, en los brazos de mi hijo Patricio también, muy contenta, muy feliz, llena de amor y acompañada como ella lo hubiera querido".

La también conductora mexicana, quien hizo su debut en Televisa en los años 70, declaró que doña Eva perdió la vida de forma natural, relatando que era obvio porque ya estaba próxima a cumplir 105 años de vida. Asimismo, explicó que ella se encontraba "muy contenta" por todo lo que hizo por su abuela todo este tiempo, pues es bien sabido que ella se encargó del cuidado de su abuela desde hace muchísimos años.

Laura también declaró que su media-hermana Thalía supo de esta dolorosa noticia inmediatamente, aunque aclaró que desconoce si la famosa cantante viajará a México para despedirla en su funeral. Asimismo explicó que cumplirán el último deseo de la señora Mange, quien les pidió no ser sepultada y que en su lugar cremaran sus restos, los cuales por el momento permanecerán en la casa de Zapata y posteriormente podrían ser esparcidos en La Paz, Baja California, como lo han hecho con otros familiares.

Ella no me quería dejar, pero ya era momento de que ella descansara, pero estoy contenta de su nueva vida, tiene una nueva vida, la vida eternas. Cuando uno ama alguien tiene que estar, no importa si es un día, una hora, unos meses o muchos años como yo estuve con ella, estoy muy orgullosa de nuestro amor y de la entrega que ella hizo a mi persona, de la oportunidad que Dios me dio de ofrendarme a ella en tiempo y espacio".