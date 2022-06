Qué susto: Belinda se marea y casi se desmaya en pleno concierto; ¿está embarazada?

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El pasado viernes 24 de junio la cantante Belinda fue vista en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que regresó de España para cumplir con un compromiso laboral pues el sábado 25 del mismo mes formó parte del Festival Machaca, el cual se realizó en el Parque Fundidora de Monterrey donde ante miles de seguidores interpretó sus más exitosos temas, entre ellos Sapito, mismo que ya no le molesta cantar para sus fans.

La denominada 'Princesa del Pop' regresó a un escenario y México fue el elegido para ello, de ahí que optó por no solo cantar sus más grandes temas, sino que además presentó un mix con canciones pasadas donde interpretó el tema infantil que se ha vuelto uno de los más famosos de su carrera, motivo por el cual ella desbordó energía a pesar de las altas temperaturas que registró la sultana del norte.

Entre los temas que fueron todo un éxito se encontró el cover de Best of You, canción de Foo Fighters y por lo que en las pantallas del escenario apareció el rostro de Taylor Hawkins, baterista del grupo de rock y quien el pasado 25 de abril perdió la vida antes de presentarse en un festival en Bogotá, Colombia, por lo que los asistentes cantaron con Belinda en el mismo lugar donde en noviembre del 2021 la agrupación se presentó por ultima vez.

Por si fuera poco, anunció la presencia de un invitado muy especial, el vocalista de la agrupación Moderatto y baterista de Fobia, Jay de la Cueva con quien hace algunos años conquistó la radio debido a que juntos interpretaron el tema Muriendo Lento que lanzara al mercado la agrupación Timbiriche, razón por la que el público hizo cimbrar el recinto de Monterrey, al tiempo que contagió a la cantante de tanta emoción.

Por este motivo, la intérprete de Luz sin Gravedad o Egoísta manifestó sentirse mal preocupando a los asistentes ya que estuvo al borde del desmayo en pleno escenario; no obstante, ella solo argumentó que necesitaba sentarse un momento, hidratarse y continuar con el espectáculo que dejó con un buen sabor de boca a cada uno de los asistentes que además de verla a ella tuvieron la oportunidad de disfrutar de la agrupación de metal, Slipknot.

"Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mi y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor".

Antes de interpretar el tema Ángel, Belinda explicó que debido a realizar un vuelo de 15 horas entre España, Ciudad de México y Monterrey, no se había dado la oportunidad de descansar pues para ella, lo más importante era reunirse con la audiencia quienes aplaudieron su profesionalismo pues, pese a la baja de presión y el golpe de calor, ella seguía firme en el escenario, por lo que de inmediato se volvió tendencia.

Boda perfecta

Belinda sin lugar a dudas causó revuelo por su estadía en Monterrey, tanto que previo a conquistar el escenario, se encontró a una pareja que recién había contraído nupcias y, debido a que la novia se dijo fan de la cantante y actriz, pidió que les diera su bendición, acto que además de tomar por sorpresa a la ojiverde, de inmediato accedió a hacer pues además de desearles mucha felicidad, aprovechó para recordarle al nuevo esposo la importancia de proteger a su mujer, respetarla y velar por ella.

"Cuídala, trátala bien porque eso es lo más importante, tratar bien a la mujer, respétala, ámala mucho”, pidió la cantante al esposo de su fan.

