Reportan separación de Grupo Firme: Jhonny Caz aparece solo en concierto y manda fuerte mensaje

Ciudad de México.- Durante la tarde de ayer sábado 25 de junio Jhonny Caz se presentó en un concierto sin la compañía de su famoso hermano, Eduin Caz, y de inmediato comenzaron a surgir rumores de que el futuro de Grupo Firme estaría en riesgo de una separación. En una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría: Fin de semana, el intérprete de 29 años hizo frente a las especulaciones y envió un fuerte mensaje.

Ayer Jhonny fue coronado rey gay de la XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ y ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX, pues como se sabe él es embajador de los derechos de esta comunidad. En diciembre de 2020, el cantante se declaró abiertamente gay durante una entrevista con su hermano Eduin y confesó que estaba en una relación con otro hombre, dejando sin palabras a sus fans.

Jhonny está comprometido con un joven de nombre Jonathan Bencomo, con quien lleva 5 años de relación y quien el año pasado le pidió matrimonio durante uno de sus conciertos. La banda originaria del estado de Sinaloa se encontraba interpretando el tema El mundo a tus pies. Bencomo subió al escenario y se arrodilló frente a su famoso novio, quien de inmediato le dio el "sí" y sellaron su promesa de amor con un beso.

Antes de subir al escenario la tarde de ayer, reporteros de VLA: Fin de semana abordaron al tercera voz del 'grupo fenómeno' del regional mexicano para preguntarle si era verdad que se estaban separando y lo negó tajantemente. En primer lugar resaltó que su famoso hermano, quien es la voz principal de Grupo Firme, estaba sumamente contento de que estuviera participando en los festejos del Orgullo Gay.

Él está feliz de la vida, está de que 'Mándame fotos, ¿qué estás haciendo?', quiere que le cuente cada detalle y yo, que chismoso no soy, le voy diciendo todo lo que va pasando", declaró en un inicio.

Posteriormente, Jhonny fue cuestionado directamente sobre si pensaba dejar Grupo Firme para buscar lanzar su carrera como solista y así respondió: "No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos". Asimismo, los reporteros cuestionaron al cantante sobre si piensa que Eduin podría abandonar la agrupación y también lo negó tajantemente: "No, no creo, claro que no", explicó Caz.

Asimismo, el joven intérprete de canciones como Ya Supérame, Se Fue La Pantera y El Tóxico dijo que no le gusta cantar solo en un escenario y dijo cómo se sentía de estar como solista en este evento: "Me hacen falta mis hermanos definitivamente, mis hermanos me hacen fuerte, uno está acostumbrado a compartir estos bellos momentos con mis compañeros con mis hermanos, pero todo el día he recibido mensajes de ellos". Ya para finalizar, Jhonny dijo que no tiene ningún pleito con Eduin como todos piensan.

Ya son solo peleas de niños, gracias a Dios tenemos mucha comunicación y una relación de mucho respeto y eso nos hace llevarnos así de bien", dijo tajante.

