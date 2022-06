Shock en Televisa: Exesposa de Arturo Peniche aparece con guapo galán y manda fuerte mensaje

Ciudad de México.- A solo unos días de que el famoso actor de Televisa Arturo Peniche confirmara que sí estaba separado de su esposa Gaby Ortiz y que en breve comenzaría con su proceso de divorcio, ahora es la madre de sus hijos quien está dando de qué hablar debido a que apareció al lado de un guapo galán y envió un fuerte mensaje que aseguran podría ser una indirecta para las declaraciones que hizo su exesposo.

El pasado viernes 24 de junio el protagonista de melodramas como Monte Calvario, María Mercedes, María José, Soñadoras y Esmeralda dio una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que volvió a señalar que se encontraba soltero pues otra vez había decidido separarse de Gaby, con quien estuvo en matrimonio durante más de 38 años y con quien tuvo a sus dos hijos, Khiabet y Brandon Peniche.

Pero a escasas horas de que salieran a la luz las declaraciones de Peniche, su exesposa rompió el silencio y desató la polémica al lanzarle una supuesta indirecta a través de su cuenta oficial de Instagram. Resulta que la señora Gaby publicó una nueva fotografía en sus redes en la que aparece junto a su hijo Brandon, quien es un conocido galán de telenovelas de San Ángel, y la acompañó con el siguiente mensaje:

Pero la cosa no paró ahí y hace algunas horas la madre de Khiabet Peniche, quien acaba de participar en el reality de TV Azteca Soy famoso, sácame de aquí, volvió a enviar un fuerte mensaje que dejó sin palabras a todos sus seguidores. La señora Gaby dio a entender que ahora está enfocada en ver hacia adelante solamente, pues señaló que el pasado ya fue bastante doloroso como para seguir teniéndolo presente:

Como se recordará, han habido muchas especulaciones en torno a la separación de Peniche y su esposa, incluso en alguna ocasión lo culparon de haberle sido infiel con su consuegra, la actriz Sharis Cid, lo cual ambos desmintieron tajantemente. En entrevista con Mara Patricia Castañeda durante el 2020, el exgalán de telenovelas reveló que la razón por la que decidió separarse de Gaby era porque ya no se entendía con ella.

Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", declaró Arturo.