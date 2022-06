Tras romper con Belinda, Christian Nodal confiesa en 'Rolling Stone' que atentó contra su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante sonorense Christian Nodal de nueva cuenta está dando de qué hablar pues mientras siguen aumentando las polémicas por su rompimiento con la estrella pop Belinda, ahora él cosecha un nuevo éxito en su carrera pues fue elegido para protagonizar la portada de la revista Rolling Stone en Español, a la cual dio una íntima entrevista en la que confesó detalles de su vida privada como nunca antes.

El intérprete de canciones como Adiós amor y Ya no somos ni seremos ha mostrado un rostro que pocos conocían antes de que saliera con la cantante y actriz mexicano-española y es que con ella comenzó a posar para importantes revistas y ahora que está soltero, sigue sin dejar el modelaje. Hace unas semanas sorprendió al posar para Playboy y ahora sorprende al aparecer en la primera plana de la importante revista de música.

Nodal se sinceró como nunca antes ante este medio de comunicación, con el cual conversó a mediados de mayo en su casa de Los Ángeles, California. El reconocido cantante explicó que desde muy pequeño se tuvo que enfrentar a escenarios hostiles en casa pues fue criado por su abuela, ya que su padre y su madre trabajaban muy duro para sacarlo adelante a él y a sus hermanos.

Además, el nacido en la pequeña ciudad de Caborca, Sonora, recordó lo difícil que fue para él tener que ver a su madre, Cristy Nodal, sufriendo convulsiones constantemente debido a que sufría de epilepsia: "Fue muy duro llegar de la escuela y esperar que mi mamá no estuviera convulsionando", recordó y luego pasó a otro delicado momento en su adolescencia: La vez que intentó atentar contra su vida.

Sí, el famoso exprometido de Belinda dejó claro que una decepción amorosa no ha sido la peor experiencia de su vida y recordó que en su adolescencia su abuela le salvó la vida luego de tomar una decisión equivocada: "No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pen...!'", relató.

Y aunque actualmente Christian no tiene ninguna limitación económica y es considerado como uno de los artistas mexicanos más exitosos de los últimos tiempos, el joven de 23 años recordó que su infancia no fue nada fácil y confesó que jamás tuvo lujos como otros niños: "No tuve celular como hasta los 16 años, no tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol, ¿me entiendes? Todo muy inocente. Aprendí a usar mi imaginación".

Eso sí, Nodal no paró de reiterar que conoció el amor por la música gracias a su familia, pues casi todos estaban metidos en este gremio y dijo que conoció a Dios gracias a la música. Además, el cantante sonorense explicó que está viviendo un momento muy pleno en la actualidad: "Ahorita lo estoy disfrutando, estoy disfrutando a mi público, estoy disfrutando el viajar, lo estoy disfrutando todo, literalmente todo".

