VIDEO: ¿Y el amor? Asistentes a la marcha LGBT gritan "Fuera Kunno" mientras él sonríe

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que a la marcha del Orgullo LGBTQ+ del pasado sábado 25 de junio contó con la participación de más del 200 mil personas, las cuales marcharon no solo por el hecho de pertenecer a la denominada comunidad del arcoíris, sino también como parte del pronunciamiento que busca igualdad y más derechos, de ahí que artistas también se hayan unido para hacer esta exigencia, entre ellos Kunno.

El exinfluencer y actual artista, como se considera, fue uno de los que, a bordo de un vehículo motorizado, recorrió Paseo de la Reforma con rumbo al Zócalo, trayecto donde no solo lució un outfit lleno de color, sino que además fue recibido con abucheos, mismos que parecieron no importarle pues en ningún momento dejó de sonreír y saludar a cada uno de los ciudadanos que notaron su presencia.

El video que ya se ha vuelto viral en redes sociales, de inmediato dividió los comentarios, pues mientras hubo algunos que lamentaron que haya sido de las personalidades principales del desfile dejando atrás a otros influencer que son más sencillos y carismáticos, otros celebraron que su profesionalismo haya salido a flote y no se dejara caer, pues esta no es la primera vez que recibe comentarios en contra e incluso él ha mencionado que sus ‘haters’ son los que lo han llevado a estar en el lugar que actualmente ocupa.

"Siento que no merecía que lo abuchearan" o "No se trata de si te gusta Kunno o no, se trata de RESPETAR", fueron algunos de los comentarios en redes.