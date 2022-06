Actriz llega de luto a 'Hoy' y deja helado a Televisa al filtrar información de Yrma Lydya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Dulce brindó sus primeras declaraciones luego del terrible feminicidio de su amiga y colega Yrma Lydya, quien fue asesinada presuntamente por su esposo, el abogado Jesús 'N', quien ahora está en prisión preventiva. En una entrevista que dio al programa Hoy y otros medios, la exitosa intérprete contó detalles de la amistad que tenía con la fallecida artista.

Como se recordará, fue la noche del pasado jueves cuando Yrma Lydia murió tras ser acribillada en las inmediaciones de un lujoso restaurante ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México (CDMX). Presuntamente su pareja de 79 años, quien es un reconocido abogado, le disparó en tres ocasiones e intentó desaparecer el arma y huir del lugar con ayuda de su escolta, pero finalmente elementos policíacos los detuvieron a la salida y ahora ambos se encuentran bajo proceso en el Reclusorio Norte.

Este fin de semana el tour GranDiosas tuvo una nueva presentación en la ciudad de Los Ángeles, California, a la cual Yrma Lydya asistiría como artista invitado, sin embargo, se sabe que canceló días antes por cuestiones personales y varios de sus conocidos se han atrevido a señalar que su esposo la controlaba. Dulce ofreció una breve conferencia al matutino de Las Estrellas y otros medios antes de salir al escenario para revelar su sentir tras el asesinato de la joven de 21 años.

Ha sido un golpe muy duro para todas nosotras, para las GranDiosas porque le teníamos mucho cariño, era una muchacha muy joven, con muchos sueños, era verdaderamente linda... es muy triste que se apague una vida en la juventud y es más triste cuando la conociste, la trataste".

Dulce, quien actuó para Televisa en novelas como Más allá del puente (1993), Soñadoras (1998-1999), Las vías del amor (2002-2003) y Muchachitas como tú (2007), sorprendió a los televidentes al declarar que días antes de la muerte de Yrma Lydya, ella estuvo en su casa conviviendo y contándole todos los sueños y planes que tenía para su carrera artística, la cual apenas estaba comenzando.

No lo merecía, ella era una muchacha cargada de ilusiones, no me imagino el dolor que está sufriendo su mamá... me dijo mucho sobre su futuro, sobre su carrera, por esto te digo que estoy muy triste, nos vimos como desde las 12 del día a 8 de la noche... ha sido muy triste", añadió la intérprete de Tu muñeca.

Por otra parte, la actriz Sandra Montoya también reapareció ante la prensa y se pronunció por la muerte de Yrma, asegurando que se encuentra sumamente dolida e indignada por su partida. La famosa que apareció en novelas como Hasta el fin del mundo y Velo de novia reveló ante las cámaras del programa Venga la Alegría que no puede creer que la talentosa joven haya sido asesinada por su propia pareja.

¿Cómo puede ser que le quiten la vida a una niña? ¿a un ser humano?", dijo Sandra con un nudo en la garganta.

Montoya también detalló que la mamá de Yrma Lydya está destrozada por la partida de su hija y explicó que no hay palabras que la consuelen. Asimismo, opinó sobre la posibilidad de que su propio esposo sea el feminicida y el rumor de que no sería encarcelado por su poder en la abogacía: "Yo no lo conozco pero que Dios lo perdone, cuesta, eso cuesta, pido justicia para ella y creo que una vida no tiene precio", finalizó ahogada en llanto.

