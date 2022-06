Ari Borovoy, Erik Rubín y otros artistas tienen severos problemas en los 90's Pop Tour

Ciudad de México.- El pasado sábado, 25 de junio, Ari Borovoy, Erik Rubín, Alessandra Rosaldo, Ana Torroja y muchas otras celebridades que acudieron a los 90's Pop Tour se enfrentaron a una serie de terribles problemas antes de iniciar el concierto, el cual se presentó en un sitio que quedó escrito en la lista negra de los eventos más trágicos y desastrosos de la historia del fútbol, el estadio Corregidora de Querétaro.

Como muchos podrán recordar, el pasado 5 de marzo, ocurrió un hecho que muchos catalogaron como "vergonzoso" en la historia de la Liga MX, cuando se enfrentaron los equipos del Querétaro y Atlas en el lugar anteriormente mencionado; sin embargo, en determinado momento ocurrió un motín por parte de los aficionados de ambos clubes lo que culminó en varias víctimas, quienes fueron desprendidas de sus vestimentas, golpeadas, azotadas y arrastradas por el lugar. De acuerdo con información de las fuentes oficiales, no se reportaron fallecidos, pero sí se registraron 26 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad.

Ari Borovoy habla sobre los problemas de los 90's Pop Tour

Con este contexto, Ari Borovoy, quien es organizador de los 90's Pop Tour, se encontraba bajo presión al presentar el show de la nostalgia en un lugar que, ya de por sí, tiene un precedente tan duro, por lo que, según sus palabras, prepararon todo para que saliera lo mejor posible, el problema se presentó cuando comenzó a llover previo al concierto, hecho que llevó a retrasar el espectáculo por cuatro horas, con una multitud de 43 mil personas esperando en el recinto.

De acuerdo con una transmisión en vivo en Instagram, del exOV7, tanto él como el empresario que había pagado por el evento se encontraban con mucha presión, por lo que tuvieron que convocar a una junta en la que participaron miembros de Protección Civil, La Guardia Nacional, Conagua y La Secretaría de Seguridad. Todo esto ocurría mientras manejaban la presión de que en el estadio había 43 mil personas, algunas de ellas bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras más bastante molestas por la tardanza en el inicio del show.

Fotografía de los 90's Pop Tour tras el concierto del estadio Corregidora

Créditos: Instagram @ariborovoy

Pero... ¿por qué no podían comenzar con la presentación? El mismo Ari Borovoy explicó que no era posible que los músicos se presentarán a actuar debido a que todo el equipo funcionaba con electricidad, lo que aumentaba los riesgos de que los guitarristas, bajistas y todos aquellos que tuvieran contacto con algún aparato electrónico sufrieran un brutal accidente por salir bajo estas condiciones.

Están probando los músicos, y el bajista cuando probó empezó a sentir toques porque bueno las cuerdas son de metal, entonces, estamos metidos en un problema. Aquí empieza lo interesante de este fin de semana (...) Teníamos un regreso de energía de luz muy bajo, entonces, no teníamos luces. Toda la iluminación no se podía usar. Las pantallas no se podían usar. Los elevadores y las bandas no se podían usar. Y la música no estábamos seguros de que se pudiera tocar", aseguró Borovoy