Ariadne Díaz destapa 'infidelidad' de Marcus Ornellas; exhibe a su 'amante' en redes sociales

Ciudad de México.- La tarde del pasado domingo, 26 de junio, la actriz de Televisa, Ariadne Díaz sacudió a sus 6,3 millones de seguidores en Instagram, después de destapar una presunta infidelidad de Marcus Ornellas, pero las cosas no quedaron ahí, ya que el mismo actor aceptó el hecho y le agradeció a la celebridad por comprender la situación. En tanto, la actriz de Llena de Amor exhibió al amante de su pareja.

Hace poco más de 6 años, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas comenzaron una relación de la que su hijo, Diego, es fruto. Sí bien, ya llevan algún tiempo comprometidos, lo cierto es que hasta el momento no han logrado caminar por el altar. Parece ser que, en el medio de todo esto, la actriz de La Mujer del Vendaval y La Malquerida se percató de que no era la única dueña del corazón del histrión de Despertar Contigo, hecho que no dudó en exhibir a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ariadne Díaz destapa 'infidelidad' de Marcus Ornellas

Todo ocurrió el día de ayer, cuando Díaz compartió un video corto en el que se puede leer la leyenda: "Yo pensando que sólo estaba enamorado de mí", misma que decoró con emojis de payaso, los cuales suelen utilizarse cuando alguien queda en ridículo. En el clip se puede ver como pasan rápidamente las fotografías de Ariadne, Ornellas y al final se puede ver al amante de éste último y se trata de nada más y nada menos que de un ¡automóvil!.

Automóvil de Marcus Ornellas

Por su parte, el actor de A qué no me dejas y Muchacha Italiana Viene a Casarse no se quedó callado y le respondió a Ariadne Díaz con el mismo toque ironía, confirmando que, en efecto, no solamente la ama a ella, sino que su vehículo se encuentra en la misma posición, por lo que le agradeció que entendiera la situación: "Y sí mi amor. Qué bueno que lo entiendes. Te amo", declaró el famoso. Este hecho provocó las risas entre sus seguidores, quienes le aseguraron a Marcus que esta noche dormiría en el "sillón" por la respuesta al clip de su pareja.

