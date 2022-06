Bomba en Televisa: Andrea Escalona confiesa que no se va casar con el papá de su primer hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días la famosa actriz y presentadora Andrea Escalona dejó sin palabras a todo el público del programa Hoy al anunciar de forma inesperada que estaba embarazada por primera vez y aunque ha sido muy cautelosa con su vida sentimental en los últimos años, ahora abrió su corazón y habló sobre el padre de su primer bebé. No obstante, en una reciente entrevista declaró que no se piensa casar con él.

Fue el pasado sábado miércoles 22 de junio cuando la hija única de Magda Rodríguez (qepd) sorprendió a la audiencia del matutino de Las Estrellas al anunciar que estaba en la dulce espera y de inmediato comenzaron los rumores sobre quién era el padre de su primogénito, pues ella tiene varios años sin presentar una pareja públicamente. No obstante, ahora se sabe que es un hombre llamado Marcos Estrada, quien no tiene nada qué ver con el medio.

'La Escalona' acaba de brindar una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas en la que contó con detalles cómo inició su noviazgo con este sujeto, con quien ahora estará unido toda la vida a través de un hijo. La conductora de 35 años explicó que conoció a 'Marquiño' el pasado 2021 justo en el día de su cumpleaños, el cual celebró en Acapulco junto a Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina Iglesias, quienes celebraban sus primeros 10 años de casados.

Es un gran chavo, una buena persona, un hombre de valores, su familia es increíble, me han tratado bien desde el día uno", explicó.

La también extrabajadora de TV Azteca confesó que desde que conoció a Marco supo que quería tener hijos con él y aunque su "churrite" no fue planeado, está segura de que no se equivocó con la elección de su padre. No obstante, resaltó que por el momento no están viviendo juntos ya que él vive en el puerto guerrerense y allá trabaja, mientras que ella se encuentra en CDMX por su trabajo en la televisora de San Ángel.

Queremos formar una familia, queremos llegar a ese paso, estamos viendo cómo ponernos de acuerdo porque yo amo mi carrera y esa la tengo aquí".

Y aunque aún no le termina de caer el '20' de que pronto se convertirá en madre, Andreita sí tiene algo muy claro en este momento y eso es que no habrá boda con Marco. En la entrevista que dio a la revista TVyNovelas, la conductora explicó que actualmente solo está pensando en su trabajo en el matutino de Las Estrellas y en el bienestar de su bebé, por ello tiene interés en someterse a estrés para planear su enlace matrimonial y cree que eso vendrá después.

La verdad no estamos pensando en boda, como que ahorita nos agarró el bebé de sorpresa y toda mi energía está enfocada en el embarazo y en el programa, creo que planificar una boda es someternos a más presión", añadió.

