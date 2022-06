Desfigurada y sin trabajo: Tras salir del clóset y veto de Televisa, actriz queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien ha sido muy criticada por abusar de cirugías y arreglos estéticos por los cuales ha quedado irreconocible, manda un emotivo mensaje tras quedar fuera del programa Hoy de Televisa a su regreso a México. Se trata de la cubana Lis Vega, quien la pasó bastante mal durante la pandemia al quedarse sin proyectos y pasar por una crisis económica, sin embargo, se unió al reality Las Estrellas Bailan en Hoy, de donde salió esta semana.

Lis lleva 8 años sin hace un melodrama en Televisa, luego de participar en Santa Diabla en Telemundo. En la televisora de San Ángel participó en producciones como Amorcito Corazón, Contra viento y marea, Duelo de pasiones y Zacatillo, un lugar en tu corazón, sin embargo, hace unos años fue vetada de Televisa por irse a TV Azteca al unirse al reality Sí se puede hace. La cubana tuvo unos últimos años muy difíciles pues ha confesado que padeció depresión mientras vivía en Estados Unidos durante la pandemia.

La actriz y cantante reveló que acabó en la ruina y no tenía dónde vivir ni un peso para comer, por lo que pidió ayuda a amigos. "Lloré mucho, noches de mucha angustia y depresión. Se me aprieta el pecho porque me la pasé súper mal; me corrieron de donde yo estaba, me quedé sin dinero y tuve que acudir a amistades para que me ayudaran en esos momentos". Tras las constantes críticas de los que aseguran que quedó "desfigurada" por cirugías y el haber confesado que hasta buscaba novia tras fracasos amorosos, Lis se unió al matutino Hoy en su regreso a México.

Lis Vega antes y después de cirugías

Lamentablemente, tras dar todo de ella primero con Raúl Magaña como su pareja y luego con César Ureña, fueron los eliminados de este viernes en el reality de baile; por eso, entre lágrimas, se despidió del proyecto, jueces, compañeros y el público en general. "Yo sí lo esperaba, desde que me levanté en la mañana le dije a César. Hay cosas que se sienten y los realities son así, sorpresivos. Este reality es de todo menos de baile así que lo entiendo perfectamente".

"Esto no me hace menos artista o menos persona. Hay un público que conecta contigo y otro que no. Yo no soy influencer, yo soy artista y vengo de una rama de artistas así que las personas que conecten con mi arte, siempre me van a apoyar. Esa es la diferencia entre el influencer y el artista. No tenemos muchos en redes sociales pero tenemos más corazón y arte así que prefiero ser artista que influencer", dijo Lis tajante, mientras que Ureña compartió que agradecía mucho la oportunidad.

Instagram @lasestrellasbailanenhoy

Por otro lado, Lis contó que vienen más proyectos y arrancará la gira de su espectáculo, afirmando que agradece mucho a México y al público por todo el apoyo. Por otro lado, Ema Pulido, la 'Jueza de hierro' agregó que Lis y Ureña no eran la pareja adecuada y que ojalá en algún momento puedan tener a la persona correcta junto a ellos en el baile: "Lis salió dignamente, pero no se me hizo la pareja adecuada", finalizó.

Fuente: Tribuna